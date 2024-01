Dyson V11 Sauger 35 % billiger: Hier solltest du zuschlagen

Neben Vorwerk zählt Dyson wohl sicherlich zu den bekanntesten und beliebtesten Marken in Sachen Akku-Sauger. Und das mit Recht. Der Hersteller liefert stets ausgezeichnete Haushaltsgeräte, die mit einer hohen Saugkraft und nützlichen Funktionen zu überzeugen wissen. Der Dyson V11 ist dabei keine Ausnahme. Mit 185 Watt, 60 Minuten Akkulaufzeit und nützlichem Zubehör bekommst du hier wirklich einen Premium-Sauger. Und das Beste: Aktuell kannst du dir das Gerät bei Coolblue dank 35 Prozent schon für lediglich 449 Euro sichern. Doch es geht sogar noch etwas billiger. Wir schauen uns die aktuellen Angebote genauer an und liefern dir am Ende auch noch eine preiswerte Bosch-Alternative für 219 Euro.

Dyson V11 – Premium Akku-Sauger jetzt unschlagbar günstig

Mit dem 185 Watt starken Dyson V11 Akku-Sauger bleibt beim Saugen kein Staubkorn übrig – und das sowohl bei Hart- als auch bei Teppichböden. Die Motorbar Elektrobürste ist nämlich für alle Bodenarten geeignet und weiß insbesondere bei Haaren zu überzeugen. Diese werden nämlich nicht nur effektiv aufgesaugt, sondern ebenfalls automatisch entwirrt. Dadurch eignet sich das Dyson-Gerät etwa ideal für alle Haustierbesitzer. Dank der Fugen- und Kombi-Zubehördüse bekommst du zusätzlich auch unzugängliche Stellen sowie deine Möbel gereinigt. Fix zum Handstaubsauger umfunktioniert, saugst du selbst dein Auto im Nu.

Egal, ob Teppich oder Hartboden: Der Dyson V11 bekommt alle Bodenarten sauber

Der beutellose Staubbehälter – welcher über ein Volumen von 0,76 Liter verfügt – kann zudem komfortabel mit einem Handgriff entleert werden. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket von der starken Akkulaufzeit. Der Sauger hält nämlich bis zu 60 Minuten durch, was fürs tägliche Saugen locker ausreichen sollte. Anschließend verstaust und lädst du das Gerät in der praktischen Ladestation.

Ebenso gut wie der Dyson-Sauger selbst ist der aktuelle Angebotspreis bei Coolblue. Hier ist das Gerät momentan ganze 35 Prozent günstiger zu haben, wodurch du nur noch 449 Euro für den Akku-Sauger zahlst. Die Lieferung ist zudem komplett kostenfrei. Im Netz gibt es momentan aber noch ein minimal günstigeres Angebot: Bei eBay sicherst du dir den Dyson V11 schon für 434,95 Euro. Da hier jedoch nur noch geringe Stückzahlen vorhanden sind und du im Vergleich zum Coolblue-Angebot ohnehin nur rund 14 Euro sparst, kannst du bei beiden Händlern bedenkenlos zugreifen.

Preiswerte Bosch-Alternative ebenfalls im Angebot

Wer zwar einen neuen Akku-Sauger sucht, aber nicht ganz so viel ausgeben möchte, sollte sich alternativ dieses Bosch-Gerät für 219 Euro anschauen. Dieser Sauger punktet ebenfalls mit einer starken Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten und weiß mit nützlichen Aufsätzen wie einer Polster- und Fugendüse absolut zu überzeugen. Ein großer Vorteil ist ebenso die hohe Flexibilität. Ein zusätzlicher, kurzer Handgriff sowie ein Adapter mit Schlauch und Schultergurt machen das Saugen mit dem Bosch-Gerät überaus komfortabel.

Der Schultergurt sorgt beim Bosch Akku-Sauger für noch mehr Flexibilität

Unschlagbar ist aber vor allem der Preis: Der Händler Otto streicht satte 49 Prozent vom UVP und sorgt mit dem aktuellen Preisschild von 219 Euro für ein unschlagbares Angebot. Für den Versand fallen hierbei allerdings noch 2,95 Euro extra an. Dennoch: Günstiger geht’s im Netz momentan nicht!

→ Bosch Akku-Sauger für 219 Euro