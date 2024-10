Dyson-Sauger zum Top-Preis: MediaMarkt startet mit verfrühten Black Friday Deals

MediaMarkt hat bereits den Beginn des Black Friday eingeläutet. Mit vielen spannenden Black Deals kannst du bereits jetzt, mehrere Wochen vor dem eigentlichen Black Friday (29. November), schon einiges sparen. Doch es gibt natürlich noch mehr Angebote, die unsere Aufmerksamkeit geweckt haben. So zum Beispiel auch der Dyson V12 Detect Slim (2023). Aktuell gibt es ihn nämlich nirgends günstiger als bei MediaMarkt.

Das bietet der Dyson V12 Detect Slim Absolute

Bevor wir genauer auf den Preis des Staubsaugers eingehen, schauen wir uns erst mal an, was dieser so kann. Insgesamt bringt der Dyson V12 2,2 Kilogramm auf die Waage und ist damit laut eigener Aussage das leichteste Modell des Herstellers. Trotz des geringen Gewichts liefert er eine starke Saugkraft von 150 Airwatt (AW), passt diese automatisch an und reinigt auch Teppiche gründlich. Ein Lichtstrahl sorgt dafür, dass dir garantiert kein Staubkörnchen mehr entgeht und alles blitzblank in deinem Zuhause ist. Der aufgesaugte Schmutz landet dann im Behälter mit einem Volumen von 0,35 Litern. Dank der Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten kannst du den kompletten Hausputz in einem Aufwasch erledigen.

Die im Lieferumfang des Staubsaugers enthaltene Haardüse beseitigt außerdem Tierfell und lange Haare im Handumdrehen, ohne dass sie aufwickeln. Im Paket findest du auch direkt die passende Wandhalterung sowie eine Fugen- und eine Kombi-Zubehördüse.

So viel musst du jetzt noch zahlen

MediaMarkt hat hier mit dem Rotstift bewaffnet aus einem UVP von 539 Euro nur noch 479 Euro gemacht. Ein Blick auf den Preisvergleich macht deutlich: Das ist der aktuell beste Preis im Netz für den Dyson V12 Detect Slim Absolute. Wenn du also schon länger überlegst, dir einen Dyson anzuschaffen, kann sich das Angebot für dich jetzt wirklich lohnen.

479 Euro sind dir noch immer zu teuer? Den V8 Akkusauger von Dyson gibt es schon für unter 300 Euro. Damit schlägt dieses Gerät die Brücke für alle, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Auch der Preis des Dyson Airwrap ist aktuell im Sinkflug und damit definitiv einen Blick wert.