Dyson-Rivale von Bosch spektakulär günstig: Akku-Sauger mit über 60 Prozent Rabatt

Bei Saturn endet an diesem Wochenende die „Bosch Brand Week“. Viele Artikel der Hausgeräte-Marke aus Baden-Württemberg sind dabei teils richtig stark reduziert. Bis zum 8. Januar gibt es so etwa noch 61 Prozent Rabatt auf einen vielversprechenden Akku-Sauger.

Von fast 600 auf etwas über 200 Euro: Preis für Bosch Akku-Sauger rauscht nach unten

Der Bosch BCS611AM Unlimited Serie 6 ist das Top-Angebot der Serie. Von einst 579 Euro (UVP) ist er nun auf krumme 222,68 Euro reduziert. Das Gerät im Stielsauger-Format mit schlankem Teleskoprohr erinnert optisch und auch funktional an die Geräte des Marktprimus Dyson.

Verkauft wird er in der Variante mit einigem Zubehör. Neben dem klassischen Bodenstaubsauger-Aufsatz gibt es eine XXL-Polsterdüse, einen 2in1 Möbelpinsel sowie eine Polsterdüse dazu. Damit bist du breit aufgestellt, saugst den Boden in deiner Wohnung im Nu und fischst sogar Krümel aus der Sofaritze heraus. Gesaugt wird mit zwei Leistungsstufen, zwischen denen du am Handteil einfach wechseln kannst. Dabei verspricht der Hersteller eine Laufzeit von rund 30 Minuten. Das ist ordentlich für die leistungsstarken Akkugeräte.

Der Bosch BCS611AM Unlimited Akku-Sauger „Serie 6“ ist gerade extrem reduziert.

Cool: Bosch packt zudem einen Wechselakku mit in den Lieferumfang, sodass sich bei guter Akkufüllstand-Pflege die Betriebszeit mit einem Handgriff verdoppeln lässt. Die mitgelieferte Wandhalterung fungiert als Ladestation. Die 76 abgegebenen Bewertungen auf saturn.de zeugen von einer recht guten Leistung – 4,4 Sterne sammelt der Bosch Akku-Sauger ein.

→ Zum Angebot: BCS611AM Unlimited für 222,68 Euro (endet am 8.1.)

Auch Modell für 150 Euro im Angebot

Noch ein paar Euro mehr sparst du, wenn du zum BCH3ALL21 Flexxo Serie 4 Stielsauger von Bosch greifst. Dank der Aktion ist er um 41 Prozent reduziert und landet auf dem attraktiven Preispunkt von 146,63 Euro. Für unter 150 Euro bekommst du hier einen etwas bauchigen Akku-Sauger, der dank größerem Akku und anderer Konzeption sogar 50 Minuten im Betrieb halten soll.

Beide genannten Staubsauger sind derzeit im Netz nicht günstiger zu bekommen und waren in ihrer Historie auch nur selten zu diesen oder gar besseren Preisen erhältlich.

