Dyson-Rivale im Preissturz: Akku-Sauger mit 59 Prozent Rabatt im Angebot

In Sachen Akku-Sauger muss es nicht immer Dyson sein – vor allem, wenn man ordentlich Geld sparen möchte! Bei MediaMarkt kommst du aktuell bereits für 322 Euro an einen vielseitig einsetzbaren Sauger. Bis zum 12. Juni sparst du dabei starke 59 Prozent und kommst so zum Tiefstpreis an das Gerät. Alle Details zu dem Akku-Sauger gibt’s in diesem Artikel.

Zahlreiche Aufsätze, inklusive Tierhaar-Bürste: So reinigst du deine ganze Wohnung

Bei dem Schnäppchen-Sauger für 322 Euro handelt es sich um den Rowenta X-Force Flex 12.60 Animal (RH98A9). Wie der Name schon sagt, eignet sich das Gerät dank der Animal Turbo-Bürste perfekt für alle Haustierbesitzer. Dieser Aufsatz sagt nämlich allen Tierhaaren auf Teppichen oder Möbeln den Kampf an.

Doch auch ohne Haustier bietet dir der Akku-Sauger einiges. So gibt es zusätzlich eine Möbel-Bürste, eine Fugendüse sowie eine Polsterdüse. Dadurch reinigst du wirklich deine ganze Wohnung mit nur einem Gerät. Besonders hilfreich ist zudem das knickbare Flex-Gelenk, mit dem du ohne Bücken unter deine Möbel kommst. Die normale Bodendüse verfügt dabei übrigens auch über ein sinnvolles LED-Licht. Wie bei Akku-Staubsaugern üblich kannst du das Gerät ebenfalls blitzschnell zum Handstaubsauger umfunktionieren – das sorgt für noch mehr Flexibilität.

Extra-Boost & 45 Minuten Akku-Laufzeit – Alle weiteren Infos zum Akku-Sauger

Die Aufsätze des Akku-Saugers können sich also absolut sehen lassen. Doch wie steht es um die Leistung? Diese wird mit bis zu 150 Air Watt angegeben, eine Angabe zur regulären Watt-Anzahl gibt es leider nicht. Dafür stehen dir beim Saugen unterschiedliche Reinigungsstufen zur Verfügung: Der Eco-Modus liefert dir dabei eine lange Akku-Laufzeit von 45 Minuten, während der Extra-Boost-Modus die Saugleistung ans Maximum bringt. Hier hält der Akku aber bei Weitem nicht so lange durch, wodurch dieser nur bei starken Verschmutzungen zum Einsatz kommen sollte. Hinzu kommt dann noch der praktische Auto-Modus, welcher die Saugleistung automatisch dem entsprechenden Untergrund anpasst.

Zwischen den unterschiedlichen Reinigungsstufen wechselst du dabei im Handumdrehen über das Smart Control Display. Hier wird dir auch stets die verbleibende Akku-Laufzeit in der jeweiligen Leistungsstufe angezeigt. Sobald der Akku-Sauger leer ist, lädst du ihn innerhalb von rund drei Stunden in der Ladestation wieder auf. Die Reinigung des Geräts könnte zudem ebenfalls kaum leichter sein. Der Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 0,9 Litern ist nämlich komplett beutellos und kann bei Bedarf gewaschen werden. Besonders praktisch: Über eine Mitteilung auf dem Display wirst du zusätzlich darüber informiert, sobald der mitgelieferte Filter gereinigt werden muss.

Preis-Check: So gut ist der Angebotspreis wirklich

Bei MediaMarkt kommst du bis zum 12. Juni (9 Uhr) für 322 Euro an den Akku-Sauger. Das ist ein Rabatt von satten 59 Prozent auf den UVP! Mindestens genauso wichtig ist aber natürlich auch der Vergleich mit der Konkurrenz. Und hier überzeugt der Deal ebenfalls: Kein anderer Anbieter schlägt den Angebotspreis von 322 Euro. Generell war das Gerät sogar zuvor noch nie günstiger (Link zum Preisverlauf bei idealo.de). Wer also einen neuen Sauger zum kleinen Preis sucht, kann hier bedenkenlos zuschlagen.