Solltest du erstmals auf einen kabellosen Staubsauger umsteigen, erwartet dich mit dem Bosch „Athlet BCH6ATH25“ eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für die Reinigung deines Zuhauses. Aber auch, wenn du bereits einen Akkusauger nutzt. Mit diesem Modell bist du absolut flexibel und der Hausputz ist schnell erledigt.

Aktueller Top-Deal: Bosch-Akkusauger fast 50 % günstiger

Dieses Modell verzichtet zwar auf Funktionen wie eine Entleerungsstation oder automatische Schmutzerkennung, überzeugt dafür aber mit bewährter Bosch-Qualität. Das bestätigen auch die zahlreichen positiven Bewertungen: Mit rund 4,5 von 5 Sternen bei über 1.300 Rezensionen erhält der Sauger viel Lob. Otto bietet den „BCH6ATH25“ derzeit für 199 Euro an – ein Preisnachlass von satten 46 Prozent im Vergleich zum UVP von 369 Euro. Selbst mit den Versandkosten von 4,95 Euro bleibt das Gesamtangebot mit 203,95 Euro ungeschlagen (Preisvergleich). Im Vergleich zu ähnlichen Modellen von Vorwerk oder Dyson ist dieser Preis eine klare Empfehlung für alle, die Qualität suchen, ohne ihr ganzes Erspartes ausgeben zu müssen.

Bosch-Staubsauger ohne Kabel: Perfekt für flexibles Saugen

Jeder kennt den Ärger mit herkömmlichen Staubsaugern, bei denen das Kabel ständig umgesteckt werden muss. Das Gerät zieht man unhandlich hinter sich her und man erreicht manche Stellen kaum, weil das Saugrohr zu kurz ist. Mit dem Bosch „BCH6ATH25“ gehört das der Vergangenheit an. Der kabellose Staubsauger bietet bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit, nachdem er vollständig aufgeladen wurde. Egal, ob Teppiche, Parkett, Fliesen oder Treppen – der Sauger bewältigt jeden Untergrund mühelos. Nach getaner Arbeit hängt man ihn einfach an die Steckdose und er ist nach etwa sechs Stunden wieder einsatzbereit.

Das Haushaltsgerät verfügt zudem über drei einstellbare Modi, die je nach Bedarf angepasst werden können. Für kaum beschmutzte Böden kannst du so Energie sparen, während bei hartnäckigem Schmutz auf Teppichen die volle Saugkraft zum Einsatz kommt. Die elektrisch angetriebene Bodenbürste rotiert weiterhin mit etwa 5.000 Umdrehungen pro Minute. So entfernt sie selbst Staub und Krümel aus schwer zugänglichen Ritzen. Der Unrat wird in einem beutellosen Behälter gesammelt, wodurch das Nachkaufen teurer Beutel – wie bei manch anderen Konkurrenzmodellen nötig – überflüssig wird.