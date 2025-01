Dyson im Visier: Ist dieser 150-Euro-Sauger eine dreiste Kopie oder eine geniale Alternative?

„Dyson-Alternativen“, also Akku-Staubsauger, die optisch stark ans extravagante Akkustaubsauger-Original erinnern und auch technisch mindestens mal interessant klingen, gibt’s auf den Online-Marktplätzen wie Sand am Meer.

Die verrückte Suche nach „Dyson“ bei Amazon

Wer etwa bei Amazon nach „Dyson“ sucht, bekommt nicht das, wonach er wörtlich sucht. Denn Dyson selbst wird von Amazon nicht offiziell verkauft. Lediglich ein paar Marketplace-Händler haben Geräte des Original-Herstellers auf Lager (oft nur mit wenigen Stückzahlen, wie hier beim V8 Origin). Der offiziell anmutende „Dyson Marken Shop“ offenbart gähnende Leere.

Eher tauchen Angebote zu täuschend echt aussehenden Akku-Staubsaugern von wenig- bis nichtssagenden Firmen – zumeist aus China stammend – auf. Wer hat etwa noch nie von „MIBODE“, „SunSare“ oder „Vistelfly“ gehört? Rhetorische Frage. Vermutlich kommen die Geräte am Ende aus dem gleichen Werk. Der Unterschied zu Dyson auf den ersten Blick: Vor allem der Preis. Die Akku-Staubsauger kosten in der Regel weit unter 200 Euro. Originale Dysons starten dagegen erst bei 300.

Aktueller Bestseller bei Amazon: Ist das die dreisteste Dyson-Kopie?

Sind die meisten der Billig-Dysons immerhin vom Namen her deutlich vom Original zu unterscheiden, ist das bei diesem Exemplar nochmal eine Spur dreister: Dieser Staubsauger für 150 Euro (nach aktiviertem 80-Euro-Coupon) hört auf den Namen Anyson Stars 5 und macht aus seinem großen Vorbild keinen Hehl.

Die Marketing-Informationen klingen natürlich gut und lassen auf ein gutes Produkt schließen. Bei Amazon ist es gerade auch „offiziell“ im „befristeten Angebot“ günstiger erhältlich und Amazon selbst tritt sogar als Versender auf („Versand durch Amazon“). Damit noch nicht genug: Das Modell wird aktuell noch als „Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Stabstaubsauger & Elektrische Kehrbesen“ geführt und soll im vergangenen Monat geprüfte mehr als 6.000 Mal über den digitalen Verkaufstresen bei Amazon gegangen sein. Von daher handelt es sich nicht um ein Fake-Produkt, sondern ein offiziell zugelassenes und wohl auch funktionales zum günstigen Preis. Eine Vollkatastrophe von einem Staubsauger musst du nicht erwarten.

Im Vergleich mit dem günstigsten verfügbaren Original – der Dyson V8 Advanced kostet knapp das doppelte – hat der Anyson auf dem Papier sogar den länger haltenden Akku (65 vs. 40 Minuten), allerdings ist die Akkukapazität mit je 2.800 mAh identisch. Auch bei weiteren Parametern auf dem Papier schlägt Anyson seinen Kontrahenten mit dem D vornedran.

Schnäppchen, oder nicht?

Am Ende zahlst du bei Dyson für die Marke drauf und für ein paar Extra-Features, wie das in die Wandhalterung integrierte Ladegerät. Am Ende entscheidend ist aber auch, welche Leistung die Komponenten vom Papier in ihrer Gesamtheit in der Praxis wortwörtlich aufs Parkett bringen. Hier sind dann auch Verschleißteile, Qualität von Einzelteilen wie den Bürstenrollen oder Ausbalanciertheit des Geräts als Stielsauger von Bedeutung. Hier gilt die Annahme, dass Dyson das für sich genommen bessere Gesamtprodukt liefert. Wer vor allem sparen möchte, kann mit vielen günstigen Alternativen – ob von mehr oder weniger namhaften Herstellern – echte Schnäppchen auf eigene Gefahr machen.

Zum Stichwort Verschleiß- und Ersatzteile. Hier ist Dyson mit dem Verkauf von Einzelteilen über den offiziellen Ersatzteile-Shop mit unter anderem Ersatz-Kugel-Rollen, auf denen die Sauger fahren, unübertroffen. Anyson verkauft immerhin aber Ersatzakkus – also das wichtigste Verschleißteil – für 50 Euro via Amazon. Bei Dyson kostet ein neuer Akku das Doppelte.

