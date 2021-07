Saturn startet Schnäppchen-Aktion: Dyson-Deals im neuen Prospekt

Die neuen Saturn-Angebote stehen unter dem Titel „Klima und Grillen“. Die Angebote drehen sich rund um Haushalts-Geräte und -Produkte – eben von der Klimaanlage im Home-Office bis zum Grill für den Garten. Alle Angebote findest du im digitalen Prospekt:

Dyson V8 Absolute+ – Akku-Staubsauger zum Bestpreis

Bei allen Geräten, die mit Luftstrom arbeiten, ist die Firma Dyson nicht weit. Sie gilt gemeinhin als eine Art „Apple“ für diese Produkte. Will heißen: Akkurate Funktion, Lifestyle-Faktor und hoher Wiedererkennungswert beim Design. Im neuen Saturn-Prospekt ist unter anderem der Dyson V8 Absolute+ im Angebot. Er kostet nun 366 Euro.

Der Sauger der V-Serie ist in Dysons Mittelklasse angesiedelt. Unterhalb des Flaggschiffs V11, aber besser als der reguläre V8 oder der V8 Motorhead. Der Sauger hat bei voller Ladung und höchster Leistungsstufe Kondition für bis zu 40 Minuten Nonstop-Saugen. Neben dem normalen Sauger für Flächen ist hier auch noch ein dünnerer Aufsatz für Fugen mit im Set dabei. Der Staubsauger kann sowohl mit Stiel als normaler Bodensauger verwendet werden als auch im Handsauger-Stil für Oberflächen. (Preisvergleich)

→ Zum Dyson-Deal bei saturn.de

Dyson Supersonic Haartrockner fast 40 Euro günstiger

Noch ein Deal für Dyson-Fans. Der Profi-Haartrockner Dyson Supersonic (1.600 Watt) ist ebenfalls im Saturn-Angebot. Der Preis dürfte Gelegenheits-Nutzer vom gerne auch als Föhn bezeichneten Haartrockner für 20 Euro die Haare zu Berge stehen lassen. Bei diesem Thema – ein Grundig-Trockner ist für 15 Euro im Angebot. Normalerweise kostet der Dyson-Haartrockner allerdings 400 Euro. Und selbst im Angebot kratzt Saturn nur unerheblich an diesem Preisschild. Dennoch reicht es mit den aufgerufenen 366 Euro zum Top-Preis für den vielseitig einsetzbaren Haarstyling-Helfer, der verschiedene Features mit sich bringt.

So misst das Gerät stetig die Temperatur, um Haare vor Hitzeschäden zu bewahren, außerdem wird der Supersonic mit zahlreichen Aufsätzen für diverse Styling-Ideen geliefert. Zusätzlich ist der Trockner für einen leisen Betrieb optimiert. Haare föhnen und dabei das ganze Haus aufwecken gehört hiermit der Vergangenheit an. Angesichts des immer noch hohen Preises bleibt das Angebot jedoch eines für Dauer-Nutzer (Preisvergleich).

→ Zum Dyson-Supersonic-Angebot

Charakteristisch für den Dyson-Haartrockner: Der Loch-Durchlass von vorne bis hinten. Nicht nur Design-Feature, sondern auch funktionale Eigenschaft.

Komplettiert wird das Dyson-Triple in den neuen Saturn-Angeboten durch den Dyson Coralle, ein Haarglätteeisen mit Kupfer und ebenfalls diversen und Haarschonung versprechenden Einsatzmöglichkeiten. Auch hier reden wir von einem typischen Dyson-Preis: Rabattiert kostet das Styling-Produkt noch 444 Euro.

SodaStream, Oral-B und weitere Haushalt-Deals bei Saturn

Auch für die Küche gibt es einige Sonderangebote im neuen Saturn-Prospekt. So ist etwa der SodaStream für Glasflaschen, namentlich Crystal 2.0, im „Titan-Set“ mit 3 Glaskaraffen für 94 Euro im Angebot. Achtung: der Wassersprudler ist nicht zu verwechseln mit dem neueren SodaStream Duo, der sowohl mit Glas- als auch Plastikflaschen kompatibel ist.

Ebenfalls im Angebot: Eine KI-gestützte elektrische Zahnbürste von Braun, die Oral-B iO7 im Set mit Etui, magnetischer Ladestation und OLED-Display. Sie kostet im Angebot 139 Euro. Das ist klarer Bestpreis für die Zahnbürste des Marktführers.

Last but not least noch ein Angebot für kühle Tage und Genuss-Liebhaber: Eine selbstkühlende Eismaschine von Unold mit Kompressor und einem Behältnis für bis zu 1,2 Liter Eiscreme, kostet bei Saturn 189 Euro. Die Deals aus dem neuen Saturn-Prospekt gelten ab sofort und bis zum 28. Juli.