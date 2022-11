Dyson-Alternative heute fast zum halben Preis: Akku-Sauger deutlich unter 200 Euro

Bei Saturn ist in der Singles Day Aktion nur am heutigen Freitag ein Akku-Sauger von Philips im Angebot. Der Sauger aus der SpeedPro-Serie kostete einst über 300 Euro – Dyson-Niveau. Jetzt reduziert ihn Saturn um 46 Prozent und landet damit weit unterhalb der 200-Euro-Grenze. Wir schauen uns an, was es für den Preis gibt.

Dyson-Alternative? Philips SpeedPro FC6726 bei Saturn im Angebot

Das Preisschild trägt den krummen Preis von 177,11 Euro. Zustande kommt dieser durch den 11-Prozent-Sonderrabatt, den Saturn heute, am 11.11., auf große Teile des Sortiments anwendet. Auch auf den Philips SpeedPro FC6726 Akku-Staubsauger mit Stiel. Der Preisrutsch bedeutet im Umkehrschluss: Auch vor Start des Angebots war der Sauger nicht mehr zum UVP von 330 Euro gelistet. Dennoch ist der Rabatt beträchtlich und das Angebot stimmig. Aber was bekommst du nun fürs Geld?

Der SpeedPro Akku-Staubsauger ist vielseitig sowohl als Handstaubsauger für Oberflächen oder im Auto als auch per Stiel und Bodendüse für den Wohnungsputz einsetzbar. Die Bodendüse ist außerdem mit LEDs ausgestattet, die den Staub und Dreck auch dort sichtbar machen, wo du ihn nicht direkt erkennst – etwa unter Möbeln. Dank flacher Bauweise ist er hierfür ein echter Tipp.

Neben der Bodendüse mit 180°-Gelenk sind auch kleinere Aufsätze im Lieferumfang enthalten, die den Sauger zum Allrounder in Nischen und Ecken machen. So liegen noch eine Mini-Turbo-Saugbürste und eine Fugendüse mit bei. Dazu kommt noch eine Ladestation, die sich in die Wandhalterung integriert. So kannst du den Sauger zum Aufladen platzsparend an der Wand aufhängen und hast ihn so schnell griffbereit.

Der SpeedPro Akku-Sauger lädt in der Wandhalterung auf.

Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit

Eine Akkuladung reicht im Dauerbetrieb für eine Staubsaug-Session von 30 bis 40 Minuten. Das ist ein ordentlicher Schnitt und auch der Marktherrscher Dyson kommt hier in dieser Preisklasse nicht auf bessere Werte – wohl aber der neue Akku-Sauger von Vorwerk, der jedoch noch um ein Vielfaches teurer ist.

Mit einem „PowerCyclone 7“ genannten Motor orientiert sich der Philips SpeedPro an den Saugern der Dyson V7-Reihe, die noch gut 100 Euro mehr kostet. Unter den bisherigen Kunden erreicht der Akku-Sauger eine Bewertung von 4,3/5 Sternen, was hinsichtlich der über 200 abgegebenen Wertungen als authentisch angesehen werden kann.