Dyson-Akkusauger unter 300 Euro: Dieses MediaMarkt-Angebot gilt nur bis Sonntag

Design und Farbgebung sind ikonisch, die Qualität hochwertig: Auch der Dyson Omni-glide ist in der gewohnten Kombi aus Silber und Violett gehalten und zählt zu den kompakteren Modellen seiner Familie. Besonders dessen Wendigkeit hat uns im Test bereits überzeugen können. Jetzt ist der Akkusauger – der zum Marktstart noch knapp 400 Euro kostete – für nur noch 289 Euro erhältlich. Das Angebot läuft aber nur noch bis zum 28. Mai, also bis Sonntag. Wir schauen rein.

Dyson Omni-glide: Die Highlights des Premium-Akkusaugers

Der Dyson Omni-glide hat eine kleinere Bodendüse und einen kleineren Akku als Dysons V-Serie. Dafür ist der Preis aber ebenso klein – zumindest für Dyson-Verhältnisse. Insgesamt ist er aber eher für kleinere Wohnungen geeignet oder als wendige Ergänzung zu einem größeren Staubsauger beziehungsweise Saugroboter. Dennoch saugt er mit einer ordentlichen Leistung von 50 AW beziehungsweise 225 W.

Eine Besonderheit des Dyson Omni-glide ist definitiv die sogenannte Fluffy-Bodendüse, die um 360 Grad beweglich ist. Denn hiermit manövrierst du dich mit Leichtigkeit unter Tischen, Stühlen und zwischen sonstigen Hindernissen hindurch. In unserem Test liest du im Detail, wie gut das tatsächlich funktioniert. Von Schwergängigkeit war hier keine Spur zu erkennen – vielmehr schwebte der Akkusauger förmlich über den Boden. Dazu besteht die Bodendüse aus gleich zwei motorisierten Fluffy-Rollen, die feine Staubpartikel ebenso gut aufnehmen wie grobe Krümmel und sonstigen Schmutz.

Wie die meisten Akkusauger lässt sich auch der Dyson Omni-glide im Handumdrehen in einen Handstaubsauger verwandeln. So kannst du bei der regelmäßigen Reinigung auch Regalfächer, Sofapolster oder den Autoinnenraum problemlos absaugen. Für verschiedene Oberflächen und Anwendungsfälle legt Dyson in die Verpackung noch umfangreiches Zubehör, das dir die Reinigung erleichtert. Darunter eine Mini-Elektrobürste speziell für Polstermöbel, eine Kombi-Fugendüse sowie eine Arbeitsflächen-Zubehördüse. Auch eine Wandhalterung – die ebenfalls als Ladestation dient – ist mit dabei. Die Akkulaufzeit ist mit rund 20 Minuten jedoch verhältnismäßig kurz. Daher ist der Sauger nur für kleinere Wohnungen, die PKW-Reinigung oder mehrere Reinigungsdurchgänge mit Ladepause geeignet.

So gut ist der Preis wirklich

Der Preis für den Akkusauger ist mit nur 289 Euro jedoch erstaunlich günstig für ein Dyson-Gerät. Das zeigt auch ein Blick auf den historischen Preisverlauf (siehe unten). Zwar war der Akkusauger in der Vergangenheit bereits ähnlich günstig. So preiswert wie jetzt war er jedoch monatelang nicht mehr. Aber aufgepasst: Das Angebot ist im Laufe der Dyson Brand Week bei MediaMarkt nur noch bis zum 28. Mai online.

