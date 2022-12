Mega-Rabatte auf Dyson: Akkusauger unter 300 Euro – Spitzenmodell war noch nie günstiger

Im Online-Shop von Saturn läuft noch bis zum 12. Dezember die „Dyson Brand Week“. Wie fast jedes Jahr gibt es die besten Dyson-Angebote des Jahres kurz vorm Weihnachtsfest. Zuletzt immer mal mit einer Marken-internen Mehrwertsteuer-Rabatt-Aktion. Auch jetzt sind die Preise krumm. Teilweise gibt es nie dagewesene Rabatte auf die edlen, futuristischen und vor allem äußerst gefragten Akku-Staubsauger. Das Top-Modell ist um mehr als 100 Euro günstiger. Für Dyson-Verhältnisse ein Sensations-Rabatt.

Dyson V15 Detect (2022) mit mehr als 100 Euro Rabatt

Für stolze 599 Euro warf Dyson seinen V15 Detect im Frühling dieses Jahres als neue 2022er-Version auf den Markt. Das Top-Feature des Edel-Staubsaugers mit bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit ist eine automatische Haar-Entwirrung innerhalb der Bodendüse, die sich obendrein automatisch an den zu saugenden Boden anpasst.

Das Detect-Set mit einigen Aufsteck-Düsen fürs Saugen von Böden, Flächen, Nischen oder auch dem Auto-Inneren, ist jetzt radikal reduziert. MediaMarkt setzt den Preis auf 486,55 Euro herunter (Saturn bleibt etwas teurer). Günstiger war der Akkusauger noch nie.

Getoppt wird der V15 nur noch von seinem eigenen Modellbruder mit dem Zusatz „Absolute“. Der verfügt über eine automatische Stauberkennung per Lichtstrahl. Als V15 ist dieses Set nicht reduziert. Im kleineren V12 gibt es diese High-End-Düse aber als Angebot. 529,40 Euro kostet der Spaß im Set, ursprünglich standen 649 Euro auf dem Preisschild.

Unter 300 Euro: Dieser Akku-Sauger wird zum Preis-Tipp

Deutlich gesetzter, was den reinen Preis angeht, sind die nominell schwächeren Modelle der V8-Reihe. Für den Alltag – selbst mit Haustieren – sind aber auch die absolut ausreichend. Wie alle Dyson-Geräte kommen sie mit praktischer Wandhalterung zum Aufladen und sind dadurch immer schnell zur Hand.

Zum wahren Preis-Tipp wird jetzt der Dyson V8 Extra in der aktualisierten 2022er-Version. 425 Watt (660 Watt sind es beim V15) leistet der akkubetriebene Sauger in der Spitze. Jetzt kannst du ihn statt für 349 Euro für 293,28 Euro kaufen. Für diesen Preis konntest du den V8 bislang nur einmal kaufen (im Oktober bei MediaMarkts bislang letzter MwSt-Aktion). Jetzt ist er wieder so günstig. Für weniger war er noch nie zu haben.

Premium-Akkusauger wie der Dyson V12 sind im Angebot.

Cooles Versprechen: Unverbindlich testen, dann urteilen

Dass Dyson von den eigenen Produkten überaus überzeugt ist, zeigt nicht nur das Selbstverständnis in den eigenen offensiven Werbe-Auftritten. Auch als interessierter Kunde kannst du das Selbstbewusstsein des Herstellers mit Sitz in Singapur für dich nutzen.

Egal, wo du kaufst, du kannst dein Dyson-Gerät nach bis zu 30 Tagen einfach an den Hersteller zurückgeben, wenn du nicht zufrieden bist. Der erstattet dir den kompletten Kaufpreis zurück. Damit kannst du die Qualitätsversprechen selbst und unverbindlich testen. Diese Aktion geht weit über herkömmliche Gewährleistungen hinaus.

Die Dyson-Aktion bei Saturn & MediaMarkt dauert noch bis zum 12. Dezember. Die besten Deals können aber schon vorher vergriffen sein. Versendet wird kostenfrei, was ein zusätzlicher Punkt ist. Neben Staubsaugern gibt es die Rabatte auch für Beauty-Produkte wie den Haarglätter Corrale oder die Luftreiniger und Turmventilatoren der Purifier-Serie.