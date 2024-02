Dyson-Akkusauger spottbillig: Jetzt weniger als 280 Euro bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt bekommst du gerade einen Akkusauger von Dyson satte 30 Prozent günstiger. Dadurch stehen nur noch 279 Euro auf dem Preisschild des Dyson V8 (2023). So preiswert kommst du selten an den hochwertigen Staubsauger der beliebten Marke. Was er kann und wie gut der Preis wirklich ist, liest du hier.

Dyson V8: Das bietet der Akkusauger im ikonischen Design

Wenn du dir den Dyson V8 kaufst, kaufst du nicht nur hohe Qualität, sondern auch ein markantes Design in den Farben Violett und Grau. Bei MediaMarkt ist der Akkusauger Dyson V8 (2023) derzeit auf den unschlagbaren Preis von 279 Euro heruntergesetzt – so günstig gab es ihn fast noch nie zuvor. Übrigens hatten wir den Akkusauger in der Ur-Version auch bereits im Test, wo er uns nicht nur durch seine hohe Saugkraft, sondern auch seine hervorragende Performance in verwinkelten Bereichen überzeugen konnte.

Der Dyson V8 Akkusauger ist perfekt für die Reinigung zwischendurch. Wenn mal wieder ein Missgeschick in der Küche passiert ist oder der Hund ein paar seiner Haare auf dem Sofa verteilt hat. Er bietet dabei eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten, wodurch du auch deine ganze Wohnung in einem Rutsch säubern kannst. Die Saugkraft gibt Dyson mit 115 Airwatt (AW) an – in der Praxis bietet der Akkusauger viel Power bei der Reinigung von Teppich- und Hartböden. Insgesamt stehen dir dabei zwei Leistungsstufen zur Verfügung. So kannst du je nach Untergrund den perfekten Modus wählen.

Mit nur einem Handgriff verwandelst du den Dyson V8 außerdem in einen Hand-Staubsauger. Zusammen mit der mitgelieferten Kombi- und Fugendüse befreist du dann auch schwierig erreichbare Stellen im Handumdrehen. Ob Sofaritzen, unterm Autositz oder hinter dem Bett – mit dem Dyson V8 solltest du überall hinkommen. Praktisch ist dabei auch, dass du die verschiedene Aufsätze auch direkt ans Saugrohr stecken kannst, um etwa die Decke von Spinnweben zu befreien. Zur Aufbewahrung und Aufladung liefert Dyson zudem eine platzsparende Wandhalterung mit.

Dyson V8 mit Zubehör

Der Preis auf der Prüfstation

Aber wie gut ist eigentlich der Preis von knapp 280 Euro bei MediaMarkt? Dazu werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Und hier zeigt sich schnell, dass derzeit kein anderer Anbieter günstiger ist. Und auch generell war der Akkusauger in der Vergangenheit selten so preiswert. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn du ohnehin über einen Kauf nachgedacht hast.