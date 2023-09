Dyson Akkusauger fast 200 Euro günstiger: MediaMarkt verschleudert Premium-Gerät

Dyson gilt längst als der Porsche unter den Haushaltsgeräten. Hier bekommst du Premium-Qualität und eine hohe Leistung, verpackt in einem coolen Gehäuse. Das lässt sich der Hersteller aber auch ordentlich bezahlen. So kostet der Dyson V15 Detect Absolute (2022) Akkusauger regulär deftige 799 Euro (UVP). Dank eines Preisnachlasses in Höhe von 180 Euro sinkt das hochwertige Haushaltsgerät jetzt auf nur noch 619 Euro. Das ist zugegeben noch immer eine stolze Summe, der Rabatt ist für Dyson-Verhältnisse aber echt stark. Dazu später mehr. Aber Achtung: Der Deal läuft nur noch bis Montagmorgen (4.9., 9 Uhr).

Dyson V15 Detect Absolute: Das bekommst du für dein Geld

Der Dyson V15 Detect Absolute (2022) Akkusauger ist nicht nur gespickt mit jeder Menge hochwertiger und intelligenter Technik. Im Lieferumfang ist außerdem eine Vielzahl an praktischem Zubehör enthalten, das dir den Hausputz ebenso erleichtert, wie die Reinigung von Polstermöbeln und dem PKW-Innenraum. Wie die meisten Akkusauger lässt sich übrigens auch dieses Gerät sowohl als Boden- als auch Handstaubsauger verwenden.

Im Inneren arbeitet der Dyson Hyperdymium Motor, der eine hohe Saugkraft von 230 AW erzeugt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten saugst du dazu dein ganzes Haus in einem Rutsch. Praktisch: Brauchst du mehr Laufzeit, lässt sich diese per zusätzlich erhältlichem Wechsel-Akku erweitern. Der Dyson-Akkusauger verfügt außerdem über drei Saugmodi. So kannst du je nach Verschmutzung die Saugkraft anpassen. Bei höheren Staubmengen kann der intelligente Staubsauger aber auch selbst die Leistungsstufe anpassen. So musst du dir um nichts Gedanken machen und kannst den Hausputz schnell erledigen. Auf dem Display erkennst du zudem das Saugergebnis sowie weitere hilfreiche Daten. Weiterhin cool: Dank eines grünen Lichtstrahls – der einem futuristischen Laser ähnelt – machst du selbst feinsten Schmutz und Staubpartikel sichtbar und sorgst für eine noch bessere Reinigung.

Außerdem zu erwähnen ist das umfangreiche Zubehör, das Dyson mitliefert. So packt der Hersteller neben der Bodendüse mit einer Technologie zur Stauberkennung eine weitere Bodendüse, eine Haardüse, eine Kombi-Zubehördüse und eine Fugendüse in den Karton. Zusätzlich ist ein Flex-Adapter dabei, mit dem du besser in verwinkelte Ecken kommst. Eine Zubehörhalterung für das Saugrohr, eine Wandhalterung mit Ladefunktion sowie ein Ladegerät sind ebenfalls Teil des Lieferumfangs.

Akkusauger im Angebot: So gut ist der Deal

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis des Dyson Akkusaugers. Denn den senkt MediaMarkt noch bis Montagmorgen (4.9., 9 Uhr) um starke 22 Prozent. Dadurch kommst du für 619 Euro und somit zum derzeit besten Preis im Netz an den Premium-Akkusauger (siehe Preisvergleich unten). Interessierst du dich schon länger für ein Gerät von Dyson, ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um über einen Kauf nachzudenken.

