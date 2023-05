Dyson Akku-Staubsauger mit vielseitigen Aufsätzen zum Bestpreis

Im Rahmen der „Super Brand Weeks“ bei Otto gibt es zahlreiche tolle Angebote zu entdecken. Dazu zählt auch der Dyson V10 Absolute Akku-Staubsauger. Dank eines Rabatts von 29 Prozent auf den UVP kommst du bis zum 22. Mai zum Bestpreis von nur 424 Euro an das Gerät. Der Sauger punktet dabei nicht nur mit einer hohen Saugleistung mit bis zu 60 Minuten Laufzeit, sondern kommt ebenso mit einer Vielzahl sinnvoller Aufsätze daher. Alle Details zu dem Akku-Staubsauger gibt es hier.

Dyson V10 Absolute – Ein Akku-Staubsauger für alle Fälle

Für 424 Euro holst du dir mit dem Dyson V10 Absolute einen leistungsstarken Akku-Staubsauger ins Haus. So punktet das Gerät etwa mit einer Leistung von 525 Watt sowie einer starken Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Dadurch bietet dir das Gerät ordentlich Zeit, deine ganze Wohnung in einem Rutsch zu saugen. Damit du auch wirklich jede Stelle reinigen kannst, kommt der Sauger mit zahlreichen Aufsätzen daher. Da wäre zum einen die Motorbar Bodendüse. Diese eignet sich etwa perfekt für Teppich-Böden und nimmt dabei vor allem Haare blitzschnell auf. Besonders cool: Die Haare werden in der Düse automatisch entwirrt. Hartböden lassen sich mit der Bodendüse ebenfalls reinigen, für ein noch besseres Ergebnis greifst du hierbei aber lieber zur Elektrobürste mit Soft-Walze. Die Mini-Elektrobürste kommt hingegen bei Möbeln und Polstern zum Einsatz.

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket noch von einer Kombi-Zubehördüse sowie einer Fugendüse. Ein weiteres Highlight ist der Flex-Adapter. Mit diesem erreichst du selbst unzugängliche Stellen, ohne dich verrenken zu müssen. Das geringe Gewicht von nur 2,68 kg trägt ebenfalls zur guten Handhabung bei. Generell bist du mit dem Dyson V10 Absolut äußerst flexibel. Das Gerät kann nämlich mit nur einem Klick ebenfalls in einen Handstaubsauger verwandelt werden und verfügt über drei Saugstufen. Wenn du mit der Reinigung deiner Wohnung fertig bist, verstaust du den Akku-Staubsauger in der praktischen Wandhalterung mit Ladestation. Ein großer Pluspunkt ist zusätzlich auch die leichte Reinigung des Saugers. Der beutellose Staubbehälter mit einem Volumen von 0,76 Litern kann mit nur einem Handgriff entleert werden.

Ein tolles Gerät zum Bestpreis

Die Vorzüge des Dyson V10 Absolute Akku-Staubsaugers sind offensichtlich. Doch auch der Preis kann sich absolut sehen lassen. Bei Otto stehen bis zum 22. Mai nämlich anstelle von 599 Euro, nur noch 424 Euro auf der Rechnung. Dieses Angebot wird von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen. Für mehr coole Deals lohnt sich außerdem ein Blick auf die Aktionsseite zu den „Super Brand Weeks“ bei Otto.

→ Dyson V10 Absolut Akku-Staubsauger für 424 Euro