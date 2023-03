Dyson Akku-Staubsauger im Angebot – Günstigster Preis im Netz für Top-Gerät

Der „Raus damit“ Lagerverkauf von MediaMarkt geht in den Endspurt. Nur noch bis zum 24. März (20 Uhr) kannst du hier tolle Angebote für zahlreiche Produkte entdecken. Ein Highlight der Aktion ist definitiv der Dyson Omni-glide für nur noch 349 Euro. Hier bekommst du nämlich ein absolutes Top-Gerät der Marke zum momentan günstigsten Preis im Netz. Alle Infos zum Sauger gibt es hier.

Dyson Omni-glide: top Akku-Staubsauger im Angebot

Der 225 Watt starke Dyson Omni-glide überzeugt auf den ersten Blick vor allem mit seinem flachen Design. Dadurch reinigst du auch problemlos schwer erreichbare Stellen, etwa unter Schränken oder Kommoden. Der bewegliche Hals des Akku-Staubsaugers macht die Handhabung zudem super intuitiv und hilft dabei, mögliche Hindernisse zu umgehen. Damit du auch wirklich alles aufgesaugt bekommst, gleiten die zwei Soft-Walzen sowohl vorwärts, rückwärts als auch seitwärts. So werden grober Schmutz und feiner Staub noch besser aufgenommen. Dabei profitierst du auch von der guten Motorleistung von bis zu 105.000 Umdrehungen pro Minute. Das fünfstufige Filtersystem soll dabei bis zu 99,97 Prozent der kleinen Staubpartikel einschließen.

Neben den Soft-Walzen gibt es natürlich auch noch andere Aufsätze für den Akku-Staubsauger, wie etwa eine Mini-Elektrobürste. Vor allem die Kombi-Zubehördüse punktet dabei mit ihren Anwendungsmöglichkeiten. Durch das schlanke Format eignet sich diese nämlich ideal für die Reinigung kleiner Flächen, beispielsweise in deinem Auto. Doch auch Möbel oder Polster reinigst du hiermit ohne Problem. Dafür lässt sich das Gerät auch unkompliziert zu einem kompakten Handstaubsauger umfunktionieren.

Ein weiterer großer Pluspunkt beim Dyson Omni-glide ist außerdem die feststellbare Ein-/Aus-Taste. Während du bei manchen anderen Akku-Staubsaugern den Power-Knopf dauerhaft gedrückt halten musst, reicht hier ein simpler Knopfdruck, um loszusaugen. Dabei hält der Akku allerdings nur rund 20 Minuten im Eco-Modus. Im Max-Modus schafft das Gerät lediglich fünf Minuten, dieser sollte jedoch auch nur punktuell zum Einsatz kommen. Aufgeladen wird der Sauger übrigens in der praktischen Wandhalterung mit Ladefunktion. Besonders cool: Der beutellose Staubbehälter mit einem Volumen von 0,2 L lässt sich mit nur einem Handgriff hygienisch entleeren. Bei MediaMarkt kommst du aktuell für 349 Euro an den Akku-Sauger – der momentan beste Preis im Netz für das Gerät.

Doch der Dyson Omni-glide ist nicht der einzige Akku-Staubsauger, der im Rahmen der „Raus damit“-Aktion von MediaMarkt im Angebot erhältlich ist. So kommst du beispielsweise zum Tiefstpreis von 379 Euro an den SpeedPro Max Aqua Plus Stielsauger von Philips. Und auch sonst können sich die Haushalts-Angebote sehen lassen. Einen Überblick über alle Deals des Lagerverkaufs gibt es hier.

