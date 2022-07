Angebot am Prime Day verpasst? Heute gibt es diesen Dyson-Akkusauger noch günstiger

MediaMarkt holt das Angebot zum Dyson V11 (2022) wieder aus der Versenkung. Der Akku-Staubsauger ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt und kostet beim Hersteller 639 Euro. Zwischenzeitlich sind viele Händler trotz Dysons oftmals hoher Preisstabilität schon bei unter 600 Euro für den Sauger gelandet. Jetzt setzt MediaMarkt einen drauf.

Dyson V11 zum Bestpreis: aber nur für 24 Stunden

Im neuen Tages-Angebot bekommst du den Dyson V11 „Total Clean“ für 499 Euro. Somit rutscht der Sauger um deutlich mehr als 100 Euro unter seinen Einführungspreis von April und ist rund 70 Euro günstiger als beim Rest des Marktes (Preisvergleich). Der Deal gilt nur 24 Stunden, startete eben um 9 Uhr und endet am Samstagmorgen – ebenfalls um 9 Uhr. Vor Start des Angebots kostete der Sauger bei MediaMarkt noch 589 Euro. Kurzzeitig gibt es also 90 Euro Rabatt – für Dyson-Verhältnisse ist das richtig ordentlich.

Aber was bekommst du dafür: Der Dyon V11 ist in der nach Zahlen aufsteigend geordneten Nomenklatur eines der Top-Modelle. Drüber liegen nur noch die V12- und V15-Serien. Es handelt sich auch beim V11 um einen beutellosen wie kabellosen Staubsauger mit leistungsstarkem „Dyson Hyperdymium“-Motor. Neben der konstant hohen Leistung und gut verarbeiteten Geräten, bezahlst du bei Dyson letztlich auch für das typische Design mit Wiedererkennungs-Effekt. Mit im Lieferumfang steckt die typische Dyson-Wandhalterung, in der der Sauger seinen Akku auflädt und stets schnell zur Hand und einsatzbereit ist. Apropos Akku: Das verbaute Energiepack im V11 soll für 60 Minuten Saugen ausreichen.

→ Die Dyson-V11-Modelle gehören zu den aktuellen Testsiegern der Stiftung Warentest

Komplettiert wird der Lieferumfang durch diese variabel aufsetzbaren Saug-Hilfen: Elektrobürste mit Direktanrieb, Elektrobürste mit Soft-Walze, Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Flex-Adapter und Zubehörhalterung für das Saugrohr.

Prime Day verpasst? Jetzt ist das Modell noch günstiger

Die Preis-Historie der vergangenen Monate zeigt: Erst kürzlich, rund um den Prime Day vor etwas mehr als einer Woche, rutschte der Dyson V11 schon näher an die 500-Euro-Marke als bisher. Mit dem Sprung unter die Marke setzt MediaMarkt jetzt für einen Tag einen drauf und unterbietet die magische 500-Euro-Grenze erstmals.

Das macht das Angebot zu einem wirklich guten, allerdings sind die aufgerufenen 499 Euro immer noch eine Stange Geld. Der Sauger kann es wert sein, es gibt aber auch preiswertere Modelle – von Dyson selbst (etwa den V8) und von vielen weiteren Herstellern.

Das V11-Modell ist im Übrigen teilnahmeberechtigt für die andauernde Dyson-Aktion, bei der der Hersteller dir eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gewährt. Bist du also nicht überzeugt, kannst du den Sauger zurückgeben und dir das Geld erstatten lassen. Da du den Sauger während dieser 30 Tage ausgiebig testen und benutzen kannst, geht dieses Versprechen deutlich weiter als eine reguläre beziehungsweise verlängerte Widerrufsfrist (sonst 14 Tage).