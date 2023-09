Dyson Akku-Sauger radikal reduziert: MediaMarkt liefert Wochenend-Hammer für unter 300 Euro

Nur dieses Wochenende haut MediaMarkt den beliebten Dyson Omni-glide mit einem starken Rabatt von 21 Prozent raus. Dadurch holst du dir den flexiblen Akku-Sauger – der auch bei uns im Test hervorragend abschneiden konnte – zum aktuellen Bestpreis von lediglich 299 Euro. Was den Sauger so besonders macht, erfährst du hier.

Dyson Omni-glide: Hohe Flexibilität & nützliche Aufsätze

Der Dyson Omni-glide stellt zwar eine flexible und preiswerte Alternative zu den V-Modellen der Marke dar, muss sich mit seinen 225 Watt in Sachen Saugleistung aber keinesfalls hinter hochpreisigen Geräten verstecken. Ein Alleinstellungsmerkmal ist jedoch auf jeden Fall die überaus hohe Flexibilität. Dafür sorgt unter anderem die 360 Grad bewegliche Fluffy-Bodendüse mit zwei motorisierten Aufnahmerollen. Hiermit gleitest du nahezu über den Boden und entfernst dabei selbst hartnäckigen Schmutz. Besonders cool und komfortabel: Selbst bei Rückwärtsbewegungen wird der Staub aufgenommen, was den Hausputz deutlich angenehmer macht. Insbesondere diese Leichtigkeit begeisterte uns in unserem Test.

Dank der nützlichen Aufsätze bietet dir der Dyson Omni-glide zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Egal, ob auf und unter dem Sofa, in verwinkelten Ecken oder sogar auf dem Tisch – die Mini-Elektrobürste, die Kombi-Fugendüse sowie der flache Oberflächen-Aufsatz machen sich definitiv bezahlt. Darüber hinaus kannst du das Dyson-Gerät auch im Handumdrehen in einen Handstaubsauger umwandeln. Dadurch bist du noch flexibler unterwegs und reinigst etwa ebenso problemlos dein Auto.

Die Akkulaufzeit von rund 20 Minuten ist hingegen durchaus ein kleiner Kritikpunkt beim Dyson Omni-glide. Aufgeladen wird der Sauger anschließend innerhalb von rund 3,5 Stunden in der praktischen Wandhalterung samt Ladestation. Abstriche musst du außerdem beim Staubauffangbehälter machen. Dieser fällt mit einem Volumen von 0,2 Litern nämlich recht klein aus. Zum Glück kannst du diesen dafür blitzschnell entleeren und reinigen. Generell zeigt sich: Der Akku-Sauger eignet sich insbesondere für kleinere Wohnungen oder fixe Schmutzbeseitigungen ideal.

Preis-Check: Darum lohnt sich der Wochenend-Deal bei MediaMarkt

Wer sich den Dyson Omni-glide Akku-Sauger möglichst günstig schnappen möchte, darf sich das aktuelle Angebot bei MediaMarkt nicht entgehen lassen. Nur noch bis zum 25. September (9 Uhr) gibt’s hier nämlich 21 Prozent Rabatt. Dadurch zahlst du nur noch 299 Euro für das flexible Dyson-Gerät.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bereits ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt: Günstiger geht’s aktuell nicht im Netz! MediaMarkt unterbietet die Konkurrenz nämlich eindeutig und liefert dir dadurch den aktuellen Bestpreis.