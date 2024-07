Dyson Airwrap im Preisrutsch: Darum will jeder diesen Haarstyler

Der Vorteil gegenüber Glätteisen oder Lockenstab: Mit dem Dyson Airwrap bringst du deine Frisur mit einem warmen Luftstrom in Form. Dadurch kannst du deine Haare direkt nach dem Duschen bearbeiten und trocknest sie gleich in einem Arbeitsschritt. Außerdem entstehen keine Hitzeschäden – deine Haare bleiben also gesünder als mit vielen anderen Haarstylern. Wir checken Produkt und Preis für dich.

Fast nie so günstig: So gut ist der Preis des Dyson Airwrap

Nicht nur die Akkusauger von Dyson sind absolut gehyped, auch der Dyson Airwrap zählt zu den beliebtesten Multi-Haarstylern auf dem Markt. Im Angebot bei MediaMarkt ist der Dyson Airwrap Origin für deutlich unter 400 Euro. 389 Euro zahlst du, um genau zu sein. Das ist zwar immer noch ein stolzer Preis, aber im Vergleich zum UVP (449 Euro) kann man hierbei fast von einem Schnäppchen sprechen. Günstiger ist momentan außerdem kein anderer Shop im Netz. Interessant ist aber auch der Preisverlauf. Denn viel günstiger war der Dyson Airwrap noch nie. Die meiste Zeit schwankte der Preis eher zwischen 399 und rund 490 Euro.

Übrigens: Gerade läuft auch die Aktion „Volle Gönnung“ bei MediaMarkt – hier lohnt es sich ebenfalls, einen Blick hineinzuwerfen!

Was den Haarstyler von Dyson besonders macht

Wenn du bis hierhin gelesen hast, wirst du vom vielfach gehypten Dyson Airwrap wohl schon einmal gehört haben. Zur Sicherheit fassen wir dennoch einmal kurz die Funktionen für dich zusammen. Der Dyson Airwrap in der Origin-Version benötigt einerseits keine extreme Hitze und bringt deine Haare so ziemlich schonend in Form. Der Luftstrom bleibt immer unter 150 Grad und verhindert so Hitzeschäden.

Durch den sogenannten Coanda-Effekt wickeln sich deine Strähnen zudem fast magisch um den Lockenaufsatz. Außerdem kannst du Wellen und Locken in beide Richtungen erzeugen und so eine voluminöse Frisur kreieren. Praktisch: Fliegende Haare haben hiermit keine Chance, denn während des Trocknens werden die kleinen Härchen zuverlässig angelegt. Bei der hier angebotenen Variante liegen die beliebtesten Aufsätze im Karton – das ist einmal die runde Volumenbürste, der 30-mm-Airwrap-Lockenaufsatz sowie der Trocknungsaufsatz für ein geschmeidiges Finish. Die Aufsätze lassen sich dabei für verschiedene Haartypen verwenden. Ob lockige oder glatte Haare, mit dem Dyson Airwrap stylst du jedes Haar.