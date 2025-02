Dyson Airwrap i.d.: Bei MediaMarkt im krassen Preissturz

Dyson hat sich durch erstklassige Staubsauger einen guten Ruf auf dem Markt erarbeitet. Die fortschrittliche Technologie des Herstellers findet nun auch Anwendung in seinem Premium-Haarstyler, dem Dyson Airwrap. Dieser ermöglicht es, die Haare mit einem kraftvollen Luftstrom gleichzeitig zu trocknen und zu stylen. Der Haarstyler, der normalerweise rund 549 Euro kostet, ist jetzt bei MediaMarkt im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion für 461,35 Euro erhältlich. Das ist zwar immer noch eine beträchtliche Summe, aber entspricht dem absoluten Tiefstpreis für das Stylinggerät. Um den Dyson für diesen Preis einzutüten, musst du dir ein kostenloses myMediaMarkt-Konto anlegen, denn der MwSt.-Rabatt gilt nur für registrierte Kunden.

Dyson Airwrap i.d.: Das kann der Premium-Haarstyler

Im Angebot ist der Dyson Airwrap i.d. Multi Haarstyler. Diese Variante ist für mittellanges bis langes Haar geeignet. Mit dem Dyson Airwrap lassen sich deine Haare stylen, solange sie noch feucht sind. Der Haarstyler erzeugt dafür einen kräftigen Luftstrom sowie eine Temperatur von unter 150 Grad. So lassen sich deine Haare nach dem Duschen gleichzeitig trocknen und in Form bringen, ohne Haarschäden zu riskieren. Mit der i.d.-Variante des Stylingtools kannst du in der dazugehörigen App ein Profil anlegen und dein Haarstyling individuell an die Beschaffenheit deiner Mähne anpassen.

Im Lieferumfang sind eine Menge Aufsätze enthalten, mit denen du dir nicht nur Locken, sondern auch Wellen und glatte Haare machst. Das Zubehör ist dabei für die verschiedensten Haartypen geeignet. Außerdem ist eine elegante Aufbewahrungsbox mit dabei, in die der Airwrap samt Aufsätzen hineinpasst und so immer gut geschützt ist.

Cool ist: Möchtest du Locken kreieren, macht sich der Haarstyler von Dyson den sogenannten Coanda-Effekt zunutze. Hierbei werden deine Haare wie auf magische Weise angezogen und wickeln sich von selbst um den Stylingaufsatz. So entstehen Locken mit viel Volumen. Für dein perfektes Styling kannst du zwischen jeweils drei Luftstromgeschwindigkeiten und Temperaturstufen wählen. Auch eine Kaltstufe ist vorhanden, mit der sich deine Frisur mithilfe von kühler Luft fixieren lässt.

Dyson Multi-Haarstyler im Angebot – nur für kurze Zeit

Wenn du dir den Premium-Haarstyler von Dyson zulegen möchtest, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt dafür sein. Zwar ist er mit 461,35 Euro immer noch verhältnismäßig teuer, günstiger bist du noch nie herangekommen (Preisvergleich). Bei den spärlichen Rabatten, die Dyson den Partnerhändlern sonst gewährt, ist dies nicht schlecht. Übrigens läuft das Angebot der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt nur noch bis zum 10. Februar – der Dyson Airwrap kann aber auch schon vorher bereits ausverkauft sein.

