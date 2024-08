Dyson Abverkauf bei Saturn: Diesen Akkusauger gibt’s jetzt 180 Euro günstiger

Dyson ist absoluter Profi für alles, was mit Luftströmen zu tun hat. Akkustaubsauger, Ventilatoren und Heizlüfter hat der Hersteller ebenso im Sortiment wie Haartrockner und Multihaarstyler. Letzterer ist bekannt unter dem Namen Airwrap und nutzt einen warmen Luftstrom, um Haare in Form zu bringen. Wenn du dich für eines der Produkte interessiert, empfehlen wir dir einen Blick auf die Dyson Power Deals zu werfen. Bei Saturn kannst du noch bis zum 9. September kräftige Rabatte abstauben.

180 Euro günstiger: Dyson V11 mit üppiger Laufzeit

In der Überschrift ist die Rede von 180 Euro Rabatt. Das ist ziemlich ordentlich für einen Akkusauger von Dyson. Bei dem versprochenen Angebot handelt es sich um das Modell Dyson V11 (2023). Statt 599 Euro zahlst du jetzt nur noch 419 Euro für den leistungsstarken Haushaltshelfer in Blau und Violett. Das ist der aktuell günstigste Preis, den du im Netz finden kannst (siehe Preisvergleich). Und dennoch sind knapp 420 Euro immer noch eine stolze Summe für einen kabellosen Staubsauger. Schauen wir daher einmal, was du für dein Geld bekommst.

Zunächst eignet sich der Akkusauger dank bis zu 60 Minuten Laufzeit auch für die Reinigung eines ganzen Einfamilienhauses am Stück. Je nach Untergrund passt sich die Saugleistung dabei entsprechend an. So musst du dir keine Gedanken um den Modus machen und kannst den Hausputz schnell erledigen. Optimiert wurde das Gerät außerdem für Haushalte mit Haustieren. So ist die Bürstenwalze einerseits so gefertigt, dass du Haare ohne Probleme aufnehmen kannst. Andererseits sollen sich Haare in der Bürste nicht verheddern. Ein Vorteil gegenüber vielen anderen Modellen am Markt.

Dyson Akkusauger mit viel Leistung und praktischem Zubehör

Der Dyson V11 nimmt aber selbstverständlich nicht bloß Haare auf. Der leistungsstarke Dyson Hyperdymium Motor sorgt mit bis zu 125.000 U/min dafür, dass alles im Staubbehälter landet, was nicht auf den (Teppich-)Boden oder in Polster gehört. Dabei werden selbst feinste Partikel herausgefiltert, sodass Allergiker weniger Beschwerden haben sollen. Auf dem LC-Display siehst du währenddessen die wichtigsten Daten im Überblick.

Neben dem Handgerät samt Saugrohr und Motorbar-Bodendüse liegen darüber hinaus noch eine Kombi-Zubehördüse und eine Fugendüse bei, die sich direkt am Handgerät befestigen lassen. So kommst du ganz leicht auch in Polsterritzen oder etwa unter deine Autositze. Ein Ladegerät sowie eine Wandhalterung mit Ladefunktion sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Ventilator und Heißlüfter in einem? Hierauf lohnt sich ebenfalls ein Blick

Ein weiteres Highlight der Aktion haben wir mit dem Dyson Hot+Cool AM09 gefunden. Dies ist eine elegante Kombination aus Ventilator und Heizlüfter. Im Sommer spendet das futuristisch anmaßende Objekt eine kühlende Luft und an kalten Tagen heizt du Räume schnell wieder damit auf. Rotorflügel braucht es dafür nicht. Stattdessen saugt das Gerät die Luft aus der Umgebung an und bringt mit viel Kraft die kalte oder heiße Luft in den Raum – auch über mehrere Meter hinweg. Du kannst dabei einen pointierten Bereich wählen oder einen breiten Luftstrom wählen, der mehr Fläche im Zimmer erreicht. Sollte der Dyson Hot+Cool versehentlich umkippen, schaltet er sich sicherheitshalber von selbst ab.

Dyson Hot+Cool AM09 – so sieht er aus

Für Kinder ist der Dyson Hot+Cool AM09 übrigens ungefährlich. Denn er kommt nicht nur ohne Rotorflügel aus, sondern Keramikelemente sorgen zudem kühle Luft an, damit das Gerät selbst sich nicht zu sehr erhitzt. Weiterhin praktisch: Die Heizlüfter-/Ventilator-Kombi verfügt über einen Sleep-Timer, mit dem sich das Gerät nach einer festgelegten Zeit von selbst abschaltet. So kannst du etwa in einem kühlen Zimmer einschlafen, ohne dass das Gerät die ganze Nacht durchläuft.

Während der Dyson-Aktion zahlst du bei Saturn nur 333 Euro für das schicke Gerät und sparst damit fast 100 Euro gegenüber dem UVP. Auch das ist der aktuelle Bestpreis im Netz. Und durch die Kombi-Funktion kannst du es das gesamte Jahr über nutzen. Auch im Winter, wenn die Heizung etwa am Schreibtisch nicht genügend heizt oder einmal ausfallen sollte.

Weitere spannende Deals der Aktion findest du hier: