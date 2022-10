Du suchst ein gutes Handy unter 300 Euro? Dieses Samsung-Smartphone ist noch bis Sonntag günstiger

Die A-Serie ist Samsungs heimlicher Masterplan hinter der Smartphone-Marktführerschaft. Während die S-Klassen-Modelle im Schaufenster stehen, sind die günstigeren Geräte mit dem A die, die sich in der Masse verkaufen. Vor allem, weil sie oft eben nur einen Bruchteil kosten. Das beliebteste Smartphone von 2021 ist jetzt wieder für unter 300 Euro zu haben.

Das Galaxy A52s kostet bis Sonntag nur noch 289 Euro

Bei MediaMarkt ist das Galaxy A52s das Top-Angebot, das unter dem Radar läuft. Während das S22 bei den „Samsung Deal Days“ von MediaMarkt noch 669 Euro kostet, ist das A-Modell aus dem Vorjahr nicht einmal halb so teuer.

Für 289 Euro verkauft der Händler das Smartphone, das voll auf das Preis-Leistungs-Prinzip setzt. Dazu ist es als „s“-Variante des A52 mit einem Qualcomm-Prozessor ausgerüstet. Den Chip ziehen viele versierte Fans den Exynos-Rechnern, die bei Samsung sonst verbaut werden, vor.

Für den Preis von unter 300 Euro bekommst du mit dem A52s ein Smartphone, das Top-Features wie einen 4.500-mAh-Akku, ein 120-Hz-Display und eine 64-Megapixel-Quad-Kamera bietet. Dazu ist es – das ist für diese Preisklasse immer noch nicht üblich – mit IP67-Zertifizierung wasserdicht. Dank 5G– und Wi-Fi-6-Unterstützung ist es auch nachhaltig auf einem modernen technischen Niveau.

Samsung Galaxy A52s 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Violett, Blau, Schwarz, Weiß Einführungspreis Galaxy A52s 5G (6/128 GB): 449 €, Galaxy A52s 5G (8/256 GB): 509 € Marktstart August 2021

Obwohl es schon einen Nachfolger gibt – das Galaxy A53 kostet genau 100 Euro mehr – gilt das A52s immer noch als Tipp. Das liegt oberflächlich an der immer noch völlig ausreichenden und standesgemäßen Technik. Aber auch in Sachen Update-Versorgung und Modellpflege hat Samsung zuletzt einige Riesenschritte gemacht. So ist auch ein seit 14 Monaten auf dem Markt befindliches Samsung-Smartphone immer noch eine Empfehlung. Vorinstalliert auf dem Galaxy A52s ist Android 11. Ein Update auf Android 12 steht schon bereit, Android 13 wird es für das Handy ebenfalls geben.

Der Top-Preis von MediaMarkt gilt für das A52s mit 6 + 128 GB Speicher und für alle Farbversionen. Zur Auswahl steht es in Schwarz, Weiß, Violett und Grün.

Samsung Deal Days: Diese Angebote enden am Sonntagabend

Das A52s ist nur eines von zahlreichen Samsung-Angeboten bei MediaMarkt. Weitere Handys – wie das S20 FE oder S21 FE – sind dabei. Mit und ohne Tarif. Dazu auch das S22 für 669 Euro, wie eingangs erwähnt. Bei einem weiteren Galaxy-Deal zum A33 hat ein anderer Shop MediaMarkt ein Schnippchen geschlagen und bietet es für 209 Euro und damit günstiger an.

Top-Angebote gibt es aber auch zu Zubehör, Laptops, Kühlschränken und allem, was Samsung in Petto hat. Bei Fernsehern kannst du neben den Angebotspreisen auch noch Cashback abgreifen und somit doppelt sparen. Die Angebote enden am Sonntagabend.