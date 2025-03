Reisekoffer-Set bei Aldi zum Sonderpreis erhältlich

Ein guter Koffer sollte gleichermaßen robust wie leicht zu transportieren sein. Immerhin soll während der Reise ja nichts kaputtgehen und wer möchte schon gerne ein unhandliches Gepäckstück durch die Flughafengänge schleppen. Wenn der Reisekoffer dann noch günstig ist, macht man einen rundum guten Deal. Und genau all das bietet dir dieses aktuelle Aldi-Angebot. Wir stellen dir das dreiteilige Koffer-Set hier genauer vor.

Drei Reisekoffer mit 360° Rollensystem, Teleskopgriffen und Co.

Im Angebot bei Aldi ist dabei das „Hartschalenkoffer-Set Baseline“ der Marke Monzana. Hier bekommst du drei Koffer mit den folgenden Größen:

Größe M: 35 x 22 x 50 cm, ca. 2,5 kg und 27 l Volumen

Größe L: 39,5 x 25 x 60 cm, ca. 3,3 kg und 48 l Volumen

Größe XL: 45,5 x 28 x 70 cm, ca. 4,2 kg und 75 l Volumen

Wie du siehst, sind hier sowohl passendes Handgepäck als auch größere Koffer für eine längere Reise mit dabei. Alle drei Gepäckstücke sind dabei aus ABS-Kunststoff / Polyester gefertigt und verfügen über einen abteilbaren Innenraum mit Netzvorfach und Spanngurten. Dadurch kannst du Klamotten und Co. sicher verstauen. Apropos Sicherheit: Die Reisekoffer verfügen ebenso über ein Zahlenschloss und sollen von außen wasserabweisend sein.

So sehen die drei Reisekoffer des Sets in Silber aus (auch Blau und Schwarz sind verfügbar)

Damit du die Gepäckstücke gut transportieren kannst, verfügen sie über ein 360°-Rollensystem mit gummierten Rollen. Du musst sie also nicht umständlich schleppen, sondern kannst sie ganz entspannt durch die Flughafengänge schieben. Dabei sind Verrenkungen dank der verbauten Teleskopgriffe ebenfalls nicht nötig. Und in den Kofferraum des Autos oder den Stauraum oben im Flugzeug hebst du sie mit den Tragriffen (oben/seitlich) ebenso problemlos. Obendrein lassen sich die Reisekoffer ineinander stapeln, was den Transport noch einmal erleichtern kann.

Aldi streicht jetzt 33 Prozent vom Preis

Und was kostet der (Reise-)Spaß? Eigentlich hat das dreiteilige Set einen UVP von 119,95 Euro. Aldi streicht davon derzeit aber immerhin 33 Prozent, wodurch nur noch 79,99 Euro auf der Rechnung stehen. Hinzu kommen noch weitere 5,95 Euro Versandkosten. Zur Auswahl stehen die Koffer übrigens in drei Farben: Silber, Blau und Schwarz.

Du benötigst noch mehr Koffer? Dann haben wir ein weiteres Aldi-Angebot für dich entdeckt. Hier bekommst ein vierteiliges Set sogar mit satten 61 Prozent Rabatt.

