Drei Handy-Kracher bei Aldi: Schon bei 50 Euro geht es los

Gute Nachrichten für all diejenigen, die für Heiligabend noch nach einem erschwinglichen Geschenk suchen. Denn bei Aldi sind in den kommenden Tagen gleich drei Smartphones zum Sonderpreis zu haben. Neben einem Feature Phone von Nokia auch ein Smartphone für unter 100 Euro von Motorola. Darüber hinaus steht ab Anfang kommender Woche (13. Dezember 2021) das Samsung Galaxy A12 bei Aldi Nord zur Verfügung. Zu Aldi Süd kommt es ab dem 16. Dezember 2021.

Nokia 6300 4G bei Aldi kaufen

Für Menschen, die in erster Linie mobil erreichbar sein möchten, bietet sich das Nokia 6300 4G an. Es bietet einen 2,4 Zoll kleinen QVGA-Bildschirm und darunter eine klassische Zifferntastatur. Als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 210 verbaut, dazu gesellen sich 4 GB Arbeitsspeicher und 512 MB Speicherplatz für persönliche Daten. Etwa für Fotos, die mit der rückseitigen VGA-Kamera aufgenommen werden. Per MicroSD-Karte ist eine Speichererweiterung um 32 GB möglich. Der Akku (1.500 mAh) ist austauschbar, Bluetooth steht in Version 4.1 zur Verfügung und auch Single-WLAN (2,4 GHz / 802.11 b/g/n) ist an Bord. Auch wenn es sich nicht um ein klassisches Smartphone handelt, kannst du auch auf ausgewählte Apps zugreifen. Etwa Youtube oder Google Maps. Auch WhatsApp steht zur Verfügung – allerdings nur für Textnachrichten.

Normalerweise kostet das Nokia 6300 4G mit seinem integrierten FM-Radio in namhaften Onlineshops aktuell knapp 60 Euro. Aldi Nord unterbietet diesen Preis deutlich. Denn ab dem 9. Dezember 2021 kannst du das Handy dort für 49,99 Euro erwerben. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt bei knapp 75 Euro.

Motorola Moto E20 – für Smartphone-Einsteiger

Alternativ steht ab dem 9. Dezember 2021 das Einsteiger-Smartphone Motorola Moto E20 bei Aldi Nord und Aldi Süd zur Verfügung. Es bietet dir die Vorzüge des Android-Betriebssystems, allerdings ist die Ausstattung auch bei diesem Telefon ziemlich überschaubar. Das ist zum Beispiel an schmalen 2 GB Arbeitsspeicher ablesbar, aber auch an 32 GB internem Speicher (erweiterbar). Auch der Prozessor (Unisoc T606, max. 1,6 GHz) kann keine Bäume ausreißen. Der 6,52 Zoll große Bildschirm bietet nur eine HD+-Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln.

Motorola Moto e20 Software Android 11 Go Edition Prozessor Unisoc T606 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 184 g Farbe Grau, Blau Einführungspreis 109 € Marktstart Oktober 2021

Auf der Rückseite sind zwei Kameras (13 + 2 Megapixel) zu finden, vorne eine 5-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats. An weiteren Extras bietet das Motorola Moto E20 einen 4.000 mAh großen Akku, Single-WLAN (802.11 b/g/n) sowie Bluetooth 5.0. Als Betriebssystem ist Android 11 in der Go-Edition vorinstalliert. Und der Preis? Der überrascht. In diesem Fall aber nicht so sehr wie beim oben genannten Nokia-Handy. Denn Aldi bietet das Motorola Moto E20 für 99,99 Euro an. Und dieser Preis wird auch fällig, wenn du das Smartphone direkt beim Hersteller bestellst. Bei eBay ist das Smartphone aktuell zu Preisen ab 94 Euro zu haben, in anderen Webshops ab 97 Euro.

Samsung Galaxy A12 bei Aldi kaufen: Top-Preis für Samsungs Discount-Smartphone

Wiederum richtig gut ist der Preis, den Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 13. respektive 16. Dezember 2021 für das Samsung Galaxy A12 verlangen: 119 Euro. Das ist ein satter Abschlag gegenüber jenen 179 Euro, die Samsung selbst verlangt. Und auch gegenüber anderen Webshops kann Aldi punkten. Denn dort werden für das Samsung Galaxy A12 mindestens 139 Euro fällig. Aldi bietet also ein richtig gutes Smartphone-Schnäppchen. Allerdings nur für Einsteiger. Denn Highend-Ausstattung bietet das Samsung Galaxy A12 nicht.

Samsung Galaxy A12 Software Android 10 Prozessor Mediatek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 179 € Marktstart Januar 2021

Als Prozessor kommt bei Samsung Galaxy A12 der MediaTek Helio P35 zum Einsatz, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. In der bei Aldi angebotenen Ausstattung sind zudem 64 GB Speicherplatz gegeben. Das Display ist 6,5 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Rückseitig hast du Zugriff auf eine Quad-Kamera (48 + 5 + 2 + 2 Megapixel), der Akku liefert eine Kapazität von 720 x 1.600 Pixeln. WLAN lässt sich nur im 2,4 GHz-Band nutzen, NFC für mobiles Bezahlen ist an Bord.

Starterpaket inklusive

Bei allen drei Smartphones ist eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben inklusive. Du kannst die Handys mit dieser SIM-Karte nutzen, aber auch mit jeder anderen SIM im Nano-Format.