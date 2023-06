Drei E-Bikes bei Aldi im Angebot – zum Teil echte Kracherpreise

Bei Aldi stehen derzeit Klappräder ganz hoch im Kurs. Elektrifizierte Räder, die zum Beispiel in Bus und Bahn, aber auch im Kofferraum eines Autos praktische Begleiter sein können. Zwei faltbare Pedelecs sind jetzt schon verfügbar, ein weiteres startet am kommenden Montag – mit besonders breiten Reifen für den Offroad-Einsatz. Die Preise liegen zwischen unter 1.000 und knapp 1.350 Euro. In der Spitze winkt ein Rabatt von satten 45 Prozent.

Klapp-E-Bike Prophete 22.ESU.10 bei Aldi kaufen

Mit einem Frontmotor ist das Klapp-E-Bike Prophete 22.ESU.10 ausgestattet, das du jetzt bei Aldi kaufen kannst. Neben einer Rücktrittbremse bietet das Rad eine mechanische Felgenbremse am Vorderrad und eine Reichweite für die elektrische Trittunterstützung (bis 25 km/h zuschaltbar) von bis zu 70 Kilometern. Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren wie Zuladung, Gewicht des Fahrers und Beschaffenheit des Untergrunds ab. Ein LED-Scheinwerfer (30 Lux) und ein LED-Rücklicht sind ab Werk montiert.

Frontmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden (bis 6 km/h)

Shimano 7-Gang Nabenschaltung mit Drehgriffschalter

vollintegrierter Akku (7 Ah / 252 Wh / 36 Volt)

maximale Reichweite: 70 Kilometer

Gewicht E-Bike: 22 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Neu bei Aldi im Angebot: das Prophete Urbanicer City 22.ESU.10.

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt nach Angaben von Aldi bei knapp 1.800 Euro. Davon zieht der Lebensmittel-Discounter aber 45 Prozent ab und bietet das Falt-E-Bike ab sofort zu einem Preis von 979 Euro an – zuzüglich 14,90 Euro Versandkosten. In anderen Webshops kostet das Prophete Urbanicer City 22.ESU.10 aktuell mindestens 989 Euro.

Sachsenrad Race F10 Magnesium

Ein ungleich sportlicheres Design bietet das Klapp-E-Bike Saschsenrad Race F11 Magnesium. Versehen mit einem Rahmen mit Magnesium-Legierung ohne Schweißnähte und 6-Gang-Schaltung bietet es extra-breite Reifen für eine stabile Fortbewegung zum Ziel. Zudem kommen bei diesem Pedelec mechanische Scheibenbremsen zum Einsatz und es ist eine Transporttasche im Lieferumfang inklusive.

Elektromotor (250 Watt)

Shimano SIS 6-Gang Schaltung

herausnehmbarer Akku (7,8 Ah / 281 Wh / 36 Volt)

maximale Reichweite: 80 Kilometer

Gewicht E-Bike: 20 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Auch das Sachsenrad E-Faltrad Race F11 Magnesium steht jetzt bei Aldi zur Verfügung.

Auch für dieses E-Faltrad gibt Aldi einen UVP in Höhe von knapp 1.800 Euro an. Der aktuelle Rabatt: 36 Prozent. Dadurch stehen nur noch 1.149 Euro auf dem Preisschild. Einmalig kommen 14,90 Euro für die Lieferung dazu. Und damit bietet Aldi einen echten Kampfpreis. Denn üblich sind in anderen Webshops derzeit in aller Regel Preise zwischen 1.350 und 1.500 Euro.

Sachsenrad F5 Safari: Ab Montag bei Aldi erhältlich

Erst ab kommenden Montag ist im Aldi-Onlineshop das Falt-E-Bike Sachsenrad F6 Safari erhältlich. Auch bei diesem Klapp-Pedelec mit Alu-Legierung steht der sportliche Freizeitspaß im Mittelpunkt. Neben mechanischen Scheibenbremsen kannst du auf einen Heckmotor vertrauen und sogar sieben Gänge nutzen.

Heckmotor (250 Watt)

Shimano 7-Gang Kettenschaltung mit Daumenschalter

Akku (10,4 Ah / 374 Wh / 36 Volt)

maximale Reichweite: 80 Kilometer

Gewicht E-Bike: 23 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 130 Kilogramm

Ab Montag bei Aldi im Angebot: das Sachsenrad F5 Safari.

Auf dem UVP-Preisschild für dieses E-Bike stehen regulär knapp 1.900 Euro. Abzüglich 28 Prozent Rabatt verkauft Aldi das Klapprad ab kommender Woche aber für 1.349 Euro zuzüglich 14,90 Euro für den Versand. Und dieses Angebot wiederum wird dem oft gelobten Aldi-Preis nicht gerecht. Denn im Netto-Onlineshop musst du für das Rad derzeit nur 1.299 Euro zuzüglich 2,95 Euro für den Versand bezahlen.