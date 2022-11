Dreame Black Week Deals: Premium-Saugroboter drastisch reduziert

Dreame ist dieses Jahr mit zwei echten Premium-Saugrobotern auf dem deutschen Markt durchgestartet. Insbesondere das Flaggschiff „Dreame L10s Ultra“ kann mit einem riesigen Funktionsumfang zu einem vergleichsweise niedrigen Preis überzeugen. Zum Black Friday gibt es zudem 200 Euro Rabatt auf den Saug- und Wischroboter mit Station.

Dreame L10s Ultra im Detail

Beim Dreame L10s Ultra handelt es sich um ein Komplettpaket aus Saug- und Wischroboter inklusive Station. Diese kann den Roboter nicht nur aufladen, sondern auch den Staubbehälter entleeren und die Wischpads waschen und trocknen – alles vollkommen automatisch. Außerdem füllt sie frisches Wischwasser in den Roboter nach, inklusive automatisch dosiertem Reinigungsmittel. Ein solches Komplettpaket bietet in dem Umfang kein anderer Hersteller.

Der Saug- und Wischroboter selbst bietet eine Saugstärke von 5.300 Pascal und eine Bodenrolle mit Silikon-Lamellen. Diese haben einerseits den Vorteil, dass feiner Staub besser aufgenommen werden kann, als mit normalen Borsten. Andererseits verhindern sie auch, dass sich lange Haare und Fäden um die Bürste fest wickeln, die manuell entfernt werden müssten.

→ unser Testbericht des L10s Ultra

Navigiert wird mittels eines LIDAR-Systems, also per Laser. Damit kann der Saug- und Wischroboter dein Zuhause millimetergenau vermessen und sich an einer Karte orientieren. So kannst du ihn auch zielsicher in einzelne Räume schicken oder für jeden Raum die Reinigungsparameter individuell festlegen. Eine KI-Hinderniserkennung sorgt zudem dafür, dass herumliegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug erkannt und umfahren werden.

Der Dreame L10s Ultra von unten

Für die Wischfunktion stattet Dreame den L10s Ultra mit zwei rotierenden Mops aus. Durch die Drehbewegung sind diese auch in der Lage festsitzende Flecken zu entfernen. Darüber hinaus beherrscht der Saug- und Wischroboter noch eine weitere Besonderheit: Die Wischmops können rund einen Zentimeter angehoben werden. Dadurch kannst du die Wischfunktion für einzelne Räume oder Teppiche deaktivieren.

Regulär ruft Dreame 1.099 Euro für den Saug- und Wischroboter mit Station auf. Zur Black Week gibt es 200 Euro Rabatt, sodass du auf einen Deal-Preis von 899 Euro kommst.

Dreame L10s Pro: ohne Station noch preiswerter

Der Dreame L10s Pro bietet dieselben Vorzüge des Ultra-Modells. Lediglich auf die Station musst du hier verzichten. So bietet auch das Pro-Modell eine starke Saugleistung von 5.300 Pascal mit bewährter Silikon-Rolle, eine LIDAR-Navigation mit KI-Hinderniserkennung und eine Wischfunktion mit zwei rotierenden Wischpads.

Für dieses Modell werden regulär 599 Euro fällig. Zur Black Week gibt es von Dreame 140 Euro Rabatt, sodass du auf einen Deal-Preis von 459 Euro kommst.

