LG OLED Angebote: Diese Testsieger-Fernseher lohnen sich jetzt doppelt

Doppelt sparen kannst du bei diesen TV-Angeboten von MediaMarkt. Viele top bewertete OLED-TVs sind bei dem Händler gerade stark reduziert erhältlich. Zudem bietet dir MediaMarkt derzeit seine Lieferluxus-Aktion, bei dir du für nur 29 Euro die Lieferung, den Aufbau, Anschluss und Einrichtung deines Fernsehers erhältst.

Doppelt sparen bei diesen TV-Angeboten: Reduzierte Modelle mit Premium-Lieferoption

Noch bis zum 17. Oktober läuft MediaMarkts Lieferluxus-Aktion. Dabei zahlst du für MediaMarkts Lieferservice für TV-Geräte ab einer Größe von 55 Zoll lediglich 29 Euro. Normalerweise fällt bereits der Versand für die entsprechenden Fernseher so teuer aus. In dieser Aktion erhältst du jedoch einen Premium-Lieferservice des Händlers, bei dem man dir das TV-Gerät nicht nur liefert, sondern ebenso aufbaut, anschließt und einrichtet. Gerade bei größeren TV-Geräten, die schwierig als einzelne Person aufzustellen sind, ist das eine angenehme Gelegenheit.

LG OLED55C27LA – Spitzenreiter bei Stiftung Warentest

Testsieger im Sale: Dieser OLED-Fernseher von LG führt unverändert die Bestenliste von Stiftung Warentest an. Zurzeit ist das Modell auf 1.499 Euro reduziert. Zusätzlich kannst du dir bei einem Kauf bis zum 02.11.2022 noch 150 Euro Cashback nachträglich von LG selbst sichern (bis 15.11., zur Aktionsseite). Dieser Spitzenfernseher kostet dich damit rechnerisch lediglich 1.349 Euro und ist nach wie vor der ungeschlagene Testsieger mit einer Testnote von gut (1,6).

Der OLED-TV eignet sich hervorragend als Fernseher für Filme, Serien und Videospiele. Dolby Vision IQ sorgt für hochwertige HDR-Darstellungen, die sich mithilfe des Umgebungslichtsensors direkt an deine Lichtverhältnisse anpassen. Er bietet dir Dank webOS 22 erhältst du zudem Zugang zu wichtigen Streaming-Anbietern.

→ Zum Angebot bei MediaMarkt

LG OLED55C27LA

LG OLED55C14LB

Bei diesem OLED-TV kannst du zurzeit 45 Prozent zur Preisempfehlung des Herstellers sparen. Er kostet dich somit fast die Hälfte des ursprünglichen Verkaufspreises und kommt mit einer überzeugenden Ausstattung daher. Dazu zählen unter einem anderen Dolby Vision IQ sowie Dolby Atmos. Guter Ton- und Bildqualität steht mit diesem Fernseher somit nichts im Wege. Dank einer Bildaktualisierungsrate von 120 Hz eignet er sich auch exzellent für Gamer. Er verfügt über das Betriebssystem webOS 22, sodass dir zahlreiche Streaming-Anbieter zur Verfügung stehen.

LG OLED55C14LB

LG OLED55A19LA um 40 Prozent reduziert

Für nur 899 Euro kannst du dir diesen OLED-TV mit einer 4K-Auflösung sowie einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll sichern. Mithilfe der Lieferluxus-Option kannst du dir OLED-Bildqualität zu einem bequemen Preis mit diesem Modell nach Hause holen. Dabei bietet er dir eine Premium-Ausstattung mit Dolby Vision IQ und Dolby Atmos-Unterstützung, sodass Bild- und Tonqualität hoch ausfallen. Für Filme und Serien genügt seine Bildaktualisierungsrate von 60 Hz völlig. Dank webOS 22 als Betriebssystem hast du Zugang zu bekannten Streaming-Anbietern.

LG OLED55A19LA

Alle für das MediaMarkt-Lieferversprechen qualifizierten Fernseher findest du auf dieser Seite. Dort sind dann auch Modelle von Sony, Samsung, Philips, Panasonic und weiteren dabei. Geeignet ist die Aktion erst ab einer Bildschirmgröße von 50 Zoll. Mehr als 350 Modelle sind hier verfügbar. Bei vielen Angeboten kannst du noch von separaten Cashback-Deals der Hersteller profitieren und doppelt sparen.

Die Lieferluxus-Aktion von MediaMarkt gilt noch ein paar Tage. Schluss ist am 16. Oktober – also am kommenden Sonntagabend. In diesem Artikel erfährst du mehr über das Prozedere und wir geben dir weitere Schnäppchen-Empfehlungen aus den verschiedenen Bereichen. Etwa mit Angebote-Tipps rund um den Haushalt.