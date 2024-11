Konkurrenz für Apple, Samsung und Co.: Dieses Outdoor-Smartphone kostet keine 400 Euro 3 Minuten

Wenn du hohe Anforderungen an dein Smartphone hast, aber trotzdem nicht zu tief in die Tasche greifen willst, solltest du das neue Doogee V Max Pro nicht verpassen. Mehr dazu verraten wir dir in diesem Artikel.