Saturn: Jetzt noch 300 Euro Direktabzug sichern – So werden Fernseher und Küchengeräte zu Schnäppchen

Der Countdown der Saturn-Sonderaktion mit dem schwer fassbaren Namen „Weihnachtsmehrchen“ [sic!] läuft noch bis Sonntagabend, 20 Uhr. Bis dahin kannst du dir bei zahlreichen reduzierten Artikeln im Warenkorb noch einen Extra-Rabatt sichern. Bis zu 300 Euro Direktabzug warten hier. Klar ist: Den Top-Abzug gibt es erst, wenn auch das gewählte Produkt entsprechend hochpreisig ist. Aber einerseits gibt es gerade hier jetzt passende Gelegenheiten und zwischendurch sind auch einige mittelpreisige Artikel mit Sonderrabatt erhältlich.

Insgesamt gliedert Saturn die Aktion in die Warengruppen TV, Notebooks & Convertibles, Gaming PC & Gaming, Notebooks, Desktop PC & All-In-One, Staubsaugen & Reinigen, Küche & Zubehör, Kühlen & Gefrieren, Waschen & Trocknen. Den Direktabzug gibt es erst ab einem Preis von 499 Euro – dann sind’s 50 Euro, die abgezogen werden. Gestaffelt über 90-, 120- und 200-Euro-Abzüge, gibt es die höchste Stufe mit 300 Euro Direktabzug dann ab einem Preis von 1.999 Euro.

Parallel gibt es keine Versandkosten (Achtung: bei sperrigen Geräten, die per Spedition geliefert werden, fallen Lieferkosten an) und Saturn gewährt ein verlängertes Umtauschrecht bis zum 31. Dezember 2021. Normalerweise sind hier nur zwei Wochen Usus. Aber genug der Theorie. Wir haben uns einige Schnäppchen angeschaut, die sich bei Saturn jetzt durchaus lohnen.

Übrigens: Bei Saturn gibt es im Adventskalender täglich ein exklusives Sonderangebot, das nur bis zum Abend gilt. Am Samstag ist hier eine SanDisk SSD (1TB) für 77 Euro im Angebot.

Ideal für PS5: Sony-Fernseher mit doppeltem Rabatt

Unter anderem ist bei Saturn ein Sony-Fernseher der Bravia-Serie im Angebot. Diese basiert auf LED-Technik und das Top-Angebot bildet der Sony XR-55X92J mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung und Google-TV-Betriebssystem. Das TV-Gerät ist erst einmal von 1.399 auf 999 Euro reduziert. Im Warenkorb greift dann der Aktionsrabatt und du zahlst 879 Euro für den Fernseher. Für Marktabholer bleibt der Preis. Wer sich den 55-Zoll-TV liefern lässt, muss noch einmal 29,90 Euro mehr einplanen; also insgesamt 908,90 Euro. Der Fernseher zeichnet sich insbesondere durch die Ausstattung mit HDMI-2.1-Slots aus, dank derer du das Maximum aus „Next-Gen“-Konsolen wie Sonys PlayStation 5 oder Microsofts Xbox Series X herausholst.

Daneben sind auch Fernseher von Samsung im Angebot, darunter der Kunst-TV „The Frame“, außerdem ein OLED-Fernseher mit Ambilight von Philips. Überall gibt es – dem Kaufwert entsprechenden – Direktabzug im Warenkorb. Hier findest du die Angebote.

Siemens Kaffeevollautomat bei Saturn zum halben Preis

Der Siemens Kaffeevollautomat TE651509DE EQ.6 Plus S100 ist bereits um 44 Prozent reduziert. Das Gerät, das bis zu 8 verschiedene Kaffeegetränke auf Knopfdruck zubereitet, kostet statt 1.259 Euro jetzt 699 Euro. Noch näher an die 50-Prozent-Rabattstufe gelangt das Angebot durch die 50 Euro Warenkorb-Sofortrabatt. Mit 649 Euro wird die Kaffeemaschine zum Barista-Schnapper, die sich dank ihres edlen Designs auch gut in der Küche präsentiert. Vrsandkosten fallen hier nicht an

Die wichtigsten Kurzinfos zum Gerät: Die Siemens-Maschine verfügt über ein Keramikmahlwerk, die Brühgruppe lässt sich für die einfachere Reinigung entnehmen und das Wasser wird per 15 bar Pumpendruck durch die knapp 10 Kilogramm schwere Maschine und durch den frisch gemahlenen Kaffeesatz gejagt.

Kaffee, frisch gemahlen aus dem Vollautomaten.

Küchengeräte, Notebooks, Tablets und mehr: 5 weitere Deals im Schnelldurchlauf

Aus den weiteren Bereichen gibt es einige spannende Deals, die wir dir hier in einer Auswahl nicht vorenthalten wollen. Das eine oder andere eignet sich womöglich auch als Geschenk für unter den Weihnachtsbaum oder zur Selbst-Bescherung. Alle genannten Preise beziehen sich auf den Wert vor dem Direktabzug.

Die Angebote bei Saturn gelten noch bis Sonntagabend und nur solange der Vorrat reicht. Bei einigen Bestseller-Deals ist die Lieferzeit der Nachfrage geschuldet erst ein paar Wochen möglich.