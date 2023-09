Dieses umweltfreundliche Nokia-Handy musst du sehen: In diesem Tarif-Deal kostet es nur 1 Euro

Während Smartphones von Samsung, Apple und Co. nach einem Sturz stets zu einem kostspieligen Reparatur-Service gebracht werden müssen, geht Nokia einen ganz anderen Weg. Das Nokia G42 kann bei eventuellen Schäden mit etwas Geschick nämlich komplett selbst repariert werden. Dadurch eignet sich das Handy perfekt für alle Bastler und Nutzer, denen Umweltschutz wichtig ist. Aber auch technikbegeisterte Eltern können das Gerät bedenkenlos für den Nachwuchs holen. Ist dein Interesse geweckt? Dann liefert dir O 2 jetzt auch noch den perfekten Tarif-Deal zum Nokia G42. Hier gibt’s das Handy nämlich für einen Euro zum Vertrag dazu.

So kommst du für 1 Euro an das Bastler-Handy

Schauen wir uns zunächst den Tarif rund um das preiswerte Nokia G42 genauer an. Zum Bastler-Handy bekommst du den O 2 Mobile M+ Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen für monatlich 34,99 Euro. Gesurft wird hierbei mit einer schnellen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Besonders cool: Über den Grow-Vorteil kommen zudem jedes Jahr weitere 5 GB Datenvolumen on top. Außerdem stellt dir O 2 eine Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Für das Nokia G42 zahlst du gleichzeitig einen Gerätepreis von lediglich 1 Euro, sowie 4,99 Euro Versandkosten. Der Anschlusspreis in Höhe von eigentlich 39,99 Euro wird bei dem Angebot hingegen komplett gestrichen. Dadurch kommst du über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 1.265 Euro. Holst du dir das Nokia G42 und den O 2 -Tarif einzeln, musst du stattdessen satte 1.440 Euro zahlen. Du sparst bei dem Bundle also immerhin 175 Euro. Machst du zusätzlich noch vom 200-Euro-Wechselbonus Gebrauch, erhöhst du das Sparpotenzial noch mal gewaltig.

Das Nokia G42 wurde extra so hergestellt, dass es mit dem richtigen Werkzeug sowie den erhältlichen Ersatzteilen und Online-Anleitungen unkompliziert von zu Hause aus repariert werden kann. Dadurch musst du bei einem Defekt nicht zur Werkstatt laufen oder ein komplett neues Gerät kaufen. Das macht es in gewisser Weise nachhaltiger als andere Smartphones und wirkt der häufigen Wegwerfmentalität entgegen. Alle Infos dazu findest du auf dieser Aktionsseite.

Doch was zeichnet das Nokia G42 abgesehen von der coolen Self-Repair-Funktion aus? Der Hersteller setzt bei dem Handy auf ein 6,56-Zoll-Display mit 90 Hz, den Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G Prozessor samt 6 GB RAM sowie eine 50-MP-Hauptkamera. Zu den Highlights zählt aber auf jeden Fall der starke 5.000-mAh-Akku, welcher sogar bis zu drei Tage lang durchhalten soll!

Nokia G42 5G Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G Display 6,56 Zoll, 720 x 1.612 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 194 g Farbe Grau, Violett Einführungspreis 250 € Marktstart Juli 2023

Ein weiterer cooler Vorteil ist der erweiterbare Speicher. Die verbauten 128 GB können nämlich über eine microSD-Karte im Handumdrehen um 1 TB erweitert werden. Das ordentliche Gesamtpaket wird von den üblichen Funkstandards rund um Bluetooth 5.1 sowie 5G abgerundet. Zusätzlich ist das Handy nach IP52 vor Regen geschützt und setzt auf Android 13.

Alternativ gibt es den Tarif-Deal auch mit dem Nokia G22. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein umweltfreundliches Bastler-Handy, welches du dir für lediglich einen Euro zum O 2 -Tarif sichern kannst. Das LTE-Smartphone punktet neben der Self-Repair-Funktion, insbesondere mit seiner starken Akkulaufzeit und dem auf bis zu 2 TB erweiterbaren Speicher.

