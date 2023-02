Dieses Smartphone ist brandneu – hier bekommst du es bereits 50 Euro günstiger

Erst gerade hat der Hersteller auf dem MWC in Barcelona das Smartphone Honor Magic5 Lite vorgestellt. Hiermit bekommst du ein top ausgestattetes Mittelklasse-Handy zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Highlights sind unter anderem dessen curved AMOLED-Bildschirm mit 120 Hertz sowie der große Akku. Wir schauen uns Smartphone und Angebot genauer an.

Honor Magic5 Lite: 120 Hertz OLED-Display und großzügiger Akku

Das Honor Magic5 Lite ist ein echter Hingucker, bietet es doch einen großen Bildschirm mit „curve“ und schmalen Displayrändern. Es ist erhältlich in den Farben Midnight Black (Schwarz) und Emerald Green (Grün). Das Display erstreckt sich in der Diagonale über 6,67 Zoll und die Pixel leuchten dank OLED-Technik einzeln auf. Dadurch sind echte Schwarzwerte und hohe Kontraste möglich. Die Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt zudem dafür, dass Scrollen und sonstige Bewegungen besonders flüssig aussehen.

Weiterhin punktet das Honor-Smartphone dank seines 5.100 mAh-Akkus mit einer langen Laufzeit von bis zu drei Tagen – zumindest nach Angaben des Herstellers. Die tatsächliche Laufzeit hängt immer von deinem Nutzungsverhalten ab. Nach 30 Minuten am Kabel soll das Smartphone dann wieder genug Saft haben, um gut 12 Stunden Videos streamen zu können. Im Maschinenraum des Magic5 Lite arbeitet eine Snapdragon 695 5G Mobile Platform von Qualcomm, die von 6 GB RAM begleitet wird. Der Arbeitsspeicher kann sich dank RAM-Turbo um weitere 5 GB erweitern und soll so die Performance zusätzlich verbessern – insbesondere bei parallel genutzten Anwendungen. An internem Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung.

Triple-Kamera und 5G: So sparst du 50 Euro

Auf der Rückseite befindet sich in einem kreisförmigen Modul ein Kamerasystem aus insgesamt drei Linsen: 64-MP-Hauptkamera, 5-MP-Weitwinkelkamera und 2-MP-Makrokamera. Die Front-Kamera löst mit 16 MP auf. Entsperren lässt sich das Smartphone über einen im Display verbauten Fingerabdruck-Sensor. Dazu ist es NFC-fähig, funkt mit 5G sowie Bluetooth 5.1 und wird mit Android 12 ausgeliefert. Ein Update für den Android-Nachfolger soll aber noch innerhalb der ersten Monate dieses Jahres kommen.

Bei Saturn kannst du das neue Smartphone jetzt vorbestellen und bekommst im Warenkorb 50 Euro Direktabzug. Was das heißt? Statt ursprünglich 369 Euro, stehen dann nur noch 319 Euro auf der Rechnung. Günstiger hat aktuell niemand das Smartphone im Angebot, wie auch der Blick auf den Preisvergleich zeigt (siehe unten). Offiziell ist es erst ab dem ersten März verfügbar, jetzt kannst du es jedoch bereits vorbestellen. Bei der grünen Variante musst du dich bei der Lieferung allerdings noch ein paar Tage gedulden. Der Angebotspreis von 319 Euro ist übrigens auch nach der Vorbestellerphase noch bis zum 31. März gültig.

