Denn was gibt es beispielsweise Nervigeres, als bei Regen oder Schnee lange nach dem Schlüssel kramen zu müssen? Oder was, wenn du ihn sogar verliest und dich anschließend mit dem teuren Schlüsseldienst plagen musst? All das gehört der Vergangenheit an, wenn du auf ein smartes Türschloss setzt. Diese kannst du unter anderem ganz einfach per Fingerabdruck öffnen. Das Ganze ist also echt mega komfortabel, gleichzeitig aber ebenso sicher. Und jetzt sind solche Smart Locks von WeLock im Angebot.

Rabatt-Aktion bei Welock: Hier kannst du sparen

Zuallererst stellen wir dir jetzt mal das Welock Smart Lock Touch41 vor. Dieses Schloss öffnest du mit einem Fingerabdruck. Du kannst bis zu 100 verschiedene einspeichern, perfekt also für größere WGs. Alternativ kannst du die Tür ebenso über eine der drei im Lieferumfang enthaltenen RFID-Karten oder die App entriegeln. Mit der passenden WiFi-Box lässt sich das Schloss beispielsweise auch mit Amazon Alexa verbinden und so per Sprachbefehl steuern. Das Touch41 passt in Türen mit einer Dicke von 50 bis 100 mm.

Mit dem Code DSQ53 zahlst du jetzt statt 189 Euro noch 136 Euro und sparst dir somit über 50 Euro. Die WiFi-Box gibts für 99 Euro. Diese brauchst du nur, wenn du dein Schloss per Alexa oder mit der App steuern willst.

Wer eine schmalere Tür besitzt, sollte zum Welock Smart Lock SECBN51 greifen. Auch dieses sperrst du mit einem Fingerabdruck auf. Es eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 30 und 70 mm. Ansonsten steht es dem Touch41 in nichts nach und verfügt über dieselben Funktionen. Mit dem Code VD50 sparst du dir hier 50 Euro. Am Ende stehen somit noch 139 Euro auf der Rechnung.

Perfekt für Vorratsräume und Airbnbs

Neben den Schlössern, die du mit Fingerabdruck entriegelst, bietet dir Welock auch noch eine Option an, die sich mit einem Zahlencode entsperren lässt. Vor allem, wenn du einen Vorratsraum besitzt oder eine Ferienwohnung vermietest, eignet sich diese Variante.

Das Smart Lock PCB41 speichert zehn verschiedene Codes und kann auch mit zeitlich begrenzten Passwörtern versehen werden. Ansonsten kannst du dieses Schloss ebenfalls über die WiFi-Box per App bedienen. Eine Sprachsteuerung ist hier aber nicht möglich. Das PCB41 eignet sich für Türen, die zwischen 50 und 100 mm breit sind. Es ist mit 149 Euro insgesamt das günstigste Schloss. Mit dem Code VD40 kannst du hier noch mal 40 Euro vom Preis streichen, sodass letztlich noch 109 Euro fällig wären.

→ Zum Welock Sale