Black Friday Kracher: Dieses Saugroboter-Angebot solltest du nicht verpassen

Bis zu 40 Prozent Rabatt verspricht der Hersteller SwitchBot bei seinen aktuellen Black Friday Angeboten. Uns hat es dabei insbesondere ein Premium-Saugroboter für unter 400 Euro angetan. Doch auch ein smartes Türschloss sowie weitere Deals sind einen Blick wert. Wir geben dir den Überblick.

Smartes Türschloss für mehr Komfort und Flexibilität

Hohe Sicherheit und hohen Komfort holst du dir mit dem SwitchBot WLAN Smart Lock Pro. Das smarte Türschloss lässt sich leicht installieren und ist mit den meisten Schlössern kompatibel. Deinen Schlüssel kannst du in Zukunft zu Hause lassen, denn stattdessen entriegelst du deine Haustür hiermit wahlweise per App, Zugangscode oder Fingerabdruck.

Besonders praktisch für Familien oder WGs: Du kannst bis zu 100 Fingerabdrücke einspeichern. Für Kurzbesucher, Airbnb-Gäste, den Postboten oder Hauspersonal lassen sich zudem einmalige oder temporäre Passwörter einrichten, mit denen die jeweiligen Personen kurzzeitigen Zutritt haben. Da das Schloss den Standard Matter unterstützt, kannst du außerdem die Haustür etwa per Sprachbefehl an Siri, Alexa oder den Google Assistant öffnen lassen. Im Black Week Angebot sparst du 25 Prozent und zahlst so nur noch 179,99 Euro.

SwitchBot Saugroboter schon ab unter 400 Euro

Weiterhin lohnt sich ein Blick auf die beiden Saugroboter SwitchBot S10 und K10+ Pro. Ersterer ist gerade rund 38 Prozent reduziert und kostet so nur noch 679,99 Euro. Der Saugroboter mit Wischfunktion wird mit einer Absaugstation geliefert, die den Inhalt des Roboters sowohl entleert, wäscht als auch trocknet. Der Unterschied zu vielen anderen Modellen: Es gibt eine zweite Station, die direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden kann. Dadurch musst du nicht mehr per Hand Wasser nachfüllen oder Schmutzwasser entsorgen – du hast also noch weniger Pflegeaufwand. Abgerundet wird das Gerät von einer hohen Saugkraft und LiDAR als präzise Navigationstechnologie.

Die Stärke des SwitchBot K10+ Pro ist hingegen unter anderem dessen Größe. Denn mit seinen kompakten Maßen passt er problemlos unter Stühle und schlängelt sich durch verwinkelte Wohnungen hindurch. Eine separate Absaugstation entleert zudem den Staub und Schmutz und sorgt dafür, dass du dich bis zu 90 Tage um nichts kümmern musst. Auch dieser Roboter findet sich via LiDAR in deiner Wohnung zurecht und Haare verfangen sich dank einer speziellen Bürste nicht. Auf eine Wischfunktion musst du hier allerdings verzichten. Dafür kostet dich der Saugroboter dank rund 33 Prozent Rabatt nur noch 399,99 Euro.

Wetterstationen und viele weitere Black Week Deals

Auch ein Blick auf die beiden Wetterstationen SwitchBot Meter Pro und Meter Pro mit CO2 Monitor kann sich lohnen. Sie kosten gerade 26,24 Euro (SwitchBot Meter Pro) und 52,49 Euro (Meter Pro mit CO2 Monitor) Sie informieren dich unter anderem über die Luftqualität, Temperatur und Feuchtigkeit im Innen- und Außenbereich. Das teurere Modell bietet darüber hinaus eine Messung und Anzeige der CO₂-Konzentration.

Auf Amazon oder der SwitchBot-Website findest du darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Black Week Angebote. Schau doch einfach mal vorbei. Die Angebote gelten noch bis zum 2. Dezember, sofern sie nicht früher ausverkauft sind.