Mit seiner A-Serie liefert Samsung bereits seit Jahren gute Technik zum fairen Preis. Das trifft auch auf eins der neuesten Modelle, das Galaxy A16, zu. Eben jenes Smartphone ist in seiner 256-GB-Variante derzeit in einem waschechten Preisrutsch und daher ein absoluter Preis-Leistungs-Tipp. Wir stellen dir das Samsung-Schnäppchen für unter 200 Euro genauer vor.

→ Direkt zum Angebot!

Auch Aldi mischt mit: So kommst du günstig ans Samsung-Handy

Gefunden haben wir das günstige Samsung-Gerät beim niederländischen Händler Gomibo. Keine Panik: Nach Deutschland geliefert wird trotzdem ruckzuck und für nur 2,95 Euro. Generell handelt es sich bei Gomibo um ein renommiertes Unternehmen, welches wir absolut empfehlen können. Insbesondere, da es hier immer wieder echte Schnäppchen zu entdecken gibt.

So etwa jetzt beim Samsung Galaxy A16. Während das Smartphone in der LTE-Variante mit 128 GB Speicher bei Aldi derzeit sogar schon für nur 149 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) zu haben ist, rutscht das Modell mit größerem Speicher (256 GB) nun erstmals unter die 200-Euro-Grenze. Gomibo bietet es nämlich für 196 Euro an und sorgt damit für einen noch nie erreichten Tiefstpreis (zum Preisvergleich).

Ebenfalls bei Aldi im Angebot: Saugroboter plus Absaugstation mit 40 % Rabatt

Du hast also die Qual der Wahl: Ist dir der Speicherplatz nicht ganz so wichtig, kannst du bei Aldi zuschlagen und dir schon für knapp 150 Euro ein tolles Samsung-Handy sichern. Das nur rund 50 Euro teurere Angebot von Gomibo kann sich aber ebenfalls absolut lohnen – insbesondere, da dir hier nicht nur ein Speicher-, sondern auch ein Leistungs-Upgrade winkt.

Samsung Galaxy A16 – Darum lohnt sich die 256-GB-Version noch

Denn das Galaxy A16 256 GB profitiert nicht nur von mehr Speicherplatz. Obendrein hat Samsung hier auch 8 statt nur 4 GB RAM verbaut. Der doppelte Arbeitsspeicher sollte dafür sorgen, dass die Nutzerfahrung noch flüssiger ist, was sich im Alltag etwa beim Öffnen mehrerer Apps gleichzeitig bemerkbar machen könnte.

Abgesehen davon bieten dir aber beide Modelle ansprechende Technik. So weiß das große 6,7-Zoll-Display mit einer tollen Auflösung und einer variablen Bildwiederholrate vollends zu überzeugen. Gleichzeitig kann sich ebenso die lange Akkulaufzeit sehen lassen und dich locker durch den Tag bringen. Der Akku zählte in unserem Test der 5G-Variante daher auch zu den absoluten Highlights. Hier lobten wir unter anderem auch das lange Update-Versprechen (sechs Jahre), die IP54-Zertifizierung sowie den erweiterbaren Speicher. Denn ja: Egal, für welche Variante du dich entscheidest, den Speicherplatz kannst du mittels einer microSD-Karte stets noch erweitern.

Dir ist 5G wichtig? Kein Problem – auch hier gibt’s Angebote

Eine wichtige Info vor dem Kauf: Wie bereits erwähnt, ist sowohl bei Aldi als auch bei Gomibo stets das LTE-Modell des Samsung-Handys im Angebot. Du kannst hiermit also nicht auf das 5G-Netz zugreifen. Wer einen 5G-Tarif hat, nutzt mit dem Galaxy A16 dann einfach das 4G/LTE-Netz seines Providers.

Falls dir die Verbindung via 5G wichtig ist, gibt’s natürlich auch das Samsung Galaxy A16 5G derzeit im Netz günstiger. Den besten Preis liefern hier jeweils zwei eBay-Shops mit geringen Stückzahlen: Für die 128 GB Variante mit 5G zahlst du momentan rund 170 Euro (inklusive Versand), während das Samsung-Handy mit 256 GB und 5G-Standard mindestens 230 Euro kostet.