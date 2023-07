Dieses Power-Notebook mit 16 GB RAM und Top-Prozessor gibt’s hier für nur 700 Euro

Bei MediaMarkt bekommst du aktuell das HP-Notebook „15-fc0376ng“ zum besten Preis. Für 699 Euro steckt in dem Gerät eine top Ausstattung, mit der du so gut wie alle Aufgaben im Alltag meistern können solltest. Auf dem großen Display hast du dabei genug Platz für parallel geöffnete Fenster oder Streaming auf großer Leinwand.

Das steckt in dem Notebook

Das Notebook von HP hat ein silbernes und zeitloses Gehäuse sowie eine Full-Size-Tastatur – neben den Buchstaben ist also auch noch Platz für einen Nummernblock. Das Touchpad unterhalb der Tastatur ist außerdem schön groß und macht das Arbeiten dadurch auch ohne Maus angenehm. Als Arbeitsfläche steht dir zudem ein 15,6 Zoll großes Display zur Verfügung, das in Full-HD auflöst. So stellt der Bildschirm sowohl alle Programme, die du für die Arbeit nutzt, gestochen scharf dar als auch Filme, Serien und mehr in deiner Freizeit.

HP Notebook im Angebot bei MediaMarkt

Aber auch die inneren Werte des Laptops können überzeugen. Denn hier setzt HP auf einen leistungsstarken AMD Ryzen 7 Prozessor mit acht Prozessorkernen, der von 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Und für die grafische Darstellung ist darüber hinaus eine AMD Radeon Grafikkarte verbaut. Mit dieser Ausstattung hast du ein leistungsfähiges Arbeitsgerät zur Hand, das auch für anspruchsvolle Aufgaben wie Bildbearbeitung und Videoschnitt genug Power haben sollte. All deine Dateien und Apps finden zudem auf einer 512 GB großen SSD-Festplatte Platz. Diese sorgt weiterhin dafür, dass das Gerät schnell hochgefahren ist und Programme ohne viel Wartezeit starten.

Windows 11, Wi-Fi 6 und Co.

Weiterhin wird das Notebook mit Windows 11 ausgeliefert und ist somit auch softwareseitig auf dem neuesten Stand. An Anschlüssen sind in dem HP-Notebook ein USB Typ-C-, ein HDMI-, zwei USB Typ-A- sowie ein Kopfhörer-/Mikrofon-Steckplatz verfügbar. Außerdem ist der Laptop Wi-Fi 6 fähig und er verbindet sich via Bluetooth 5.3 mit sonstigen Peripherie-Geräten.

Der Preis bei MediaMarkt: 699 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für das Gerät. Das heißt soviel, wie: Günstiger verkauft derzeit kein Anbieter das Notebook im Netz. Und für die gebotene Ausstattung ist der Preis für das Gerät von HP ebenfalls mehr als fair.

