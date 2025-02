Wenn dir diese Situationen bekannt vorkommen, haben wir ein ziemlich spannendes Produkt für dich entdeckt, das all diese Probleme lösen wird. Bei Amazon findest du aktuell nämlich ein vielseitiges Reinigungsset, das genau für solche Fälle entwickelt wurde. Das Beste daran? Es ist gerade im Angebot und kostet nur 8,99 Euro statt der üblichen 14,95 Euro. Wir haben uns das praktische Gadget genauer angesehen.

Was steckt im Reinigungsset von Amazon?

Das dreiteilige Set vom deutschen Hersteller tagplus bietet alles, was du brauchst, um deine Technik wieder blitzblank zu bekommen. Im Lieferumfang enthalten ist unter anderem eine spezielle Reinigungsknete, die sich ideal für empfindliche Stellen wie Lautsprecheröffnungen, Mikrofone oder In-Ear-Kopfhörer eignet. Sie entfernt nicht nur Staub und Schmutz, sondern soll laut Hersteller sogar die Klangqualität deiner Geräte verbessern. Zudem ist die Knete dermatologisch getestet und frei von Schadstoffen – perfekt also auch für empfindliche Haut.

Neben der Knete bekommst du einen Ladebuchsenreiniger, der in Form eines Stifts daherkommt. Er verfügt über eine feine Spitze, eine Mini-Bürste und ein weiches, flauschiges Ende, mit der du Anschlüsse wie USB-C oder Lightning gründlich von Staub und Fusseln befreien kannst. Ein Mikrofasertuch zum Polieren von Displays und Gehäusen rundet das Set ab. Und damit das Ganze ordentlich bleibt, kommt es in einer kompakten Aufbewahrungsdose, die du problemlos in der Schublade verstauen kannst.

Lohnt sich das Angebot?

Momentan bekommst du das Set für 8,99 Euro statt der üblichen 14,95 Euro – das bedeutet satte 40 Prozent Rabatt! Kein Wunder, dass sich das Produkt bereits über 1.000-mal im letzten Monat verkauft hat und das Label „Amazons Tipp“ kassiert.

Das Set ist aber nicht nur für Smartphones und Kopfhörer ideal – auch Laptop-Tastaturen oder Controller lassen sich damit ganz einfach von Staub und Krümeln befreien. Für diesen kleinen Preis ist es also ein echtes Must-have für alle, die ihre Technik gründlich reinigen und pflegen möchten.

Jetzt weiterlesen Galaxy S25 mit bis zu 420 € Bonus?! Wir verraten dir, wie das geht!

Die neue Newsletter-Welt von inside digital: Jede Woche die besten Deals lesen – kostenlos! Die neuesten Schnäppchen, coole Gadgets und vieles mehr: Unserer Newsletter liefert dir die besten Deals von inside digital in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.