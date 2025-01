Nur knapp 40 Euro: Dieses Gadget rettet jeden Urlaub Michael Stupp 2 Minuten

Gute Planung und vorausschauendes Handeln sind in beinahe jeder Lebenslage ein guter Berater. Warum also nicht jetzt schon an den Sommerurlaub denken? Und für manche geht's ja auch im Frühjahr schon auf Reisen.