Dieser Streaming-Deal ist der Knaller: So bekommst du Disney+ für ein Jahr praktisch geschenkt!

Du bist ein Fan von Disney-Filmen und -Serien, magst aber auch Klassiker wie die Simpsons, Scrubs, Family Guy oder How I Met Your Mother? Dann bist du bei Disney+ an der richtigen Adresse. Möchtest du gleichzeitig die besten Shows, Serien und Sportevents im Live-Fernsehen nicht verpassen, ist waipu.tv eine top Ergänzung. Beide Dienste holst du dir jetzt im Bundle für zusammen nur 9 Euro im Monat – du sparst somit ganze 50 Prozent auf die regulären Kosten beider Dienste.

Das hat waipu.tv zu bieten

Wenn du ohne Kabelanschluss, Satellitenschüssel und Co. lineares Fernsehen schauen möchtest, ist waipu.tv eine gute Möglichkeit. Denn hiermit empfängst du 284 Sender übers Internet und kannst sie so direkt auf deinem Smart-TV, Tablet oder Smartphone streamen. 270 der TV-Sender streamst du zudem in HD. Bei dem Bundle-Angebot bekommst du das Paket waipu.tv Perfect Plus, das dir darüber hinaus auch über 30.000 Filme, Serien und mehr auf Abruf zur Verfügung stellt. Cool ist außerdem: Mit nur einem Account kannst du auf bis zu vier Geräten streamen und so etwa deine ganze Familie versorgen.

Dabei bist du übrigens flexibler als zum Beispiel beim regulären Fernsehen per Satellitenschüssel. Denn du kannst das laufende TV-Programm währenddessen einfach pausieren und an den Anfang der Show zurückspulen. So verpasst du nichts mehr. Mit dem Perfect Plus Paket hast du dabei Zugriff auf sämtliche öffentlich-rechtliche und private Sender – die gesamte Auswahl findest du auf der Seite von waipu.tv.

Disney+: Die perfekte Streaming-Ergänzung?

Mit Disney+ streamst du hingegen nicht nur Disney- und Pixar-Produktionen, sondern auch Marvel-Filme, wie Spiderman, Captain America und mehr. Darüber hinaus hast du Zugriff auf Serien wie Modern Family, Grey’s Anatomy, Prison Break, New Girl, Malcolm Mittendrin oder The Walking Dead. Wie du merkst: Die Auswahl ist riesig, schau am besten einmal bei Disney+ vorbei, um zu sehen, was du hier alles bekommst. Bei dem hier enthaltenen Paket mit waipu.tv handelt es sich um das Disney+ Standard-Abo mit Werbung in Full HD. Hiermit kannst du auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig streamen.

Nun zu den Kosten. In den ersten 12 Monaten bekommst du 50 Prozent Rabatt auf die beiden Pakete und zahlst so nur 9 Euro monatlich statt knapp 18 Euro. Somit bist du nicht nur den ganzen Herbst und Winter bestens mit Unterhaltung versorgt, sondern auch noch weit darüber hinaus. Danach steigt der Preis aber wieder auf die reguläre Gebühr. Möchtest du dann nicht mehr zahlen, solltest du rechtzeitig kündigen.