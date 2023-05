Dieser Saugroboter mit Wischfunktion reinigt auch sich selbst – jetzt über 200 Euro billiger

Nach einem langen Arbeitstag einfach nur die Füße hochlegen können und nicht noch lästig saugen und wischen müssen – dies wünschen sich sicherlich die Meisten. Und mit dem Roidmi Eva Saugroboter wird dieser Wunsch jetzt Realität. Das Gerät saugt, kehrt und wischt nämlich vollautomatisch. Selbst das Aufladen und Entleeren geht von allein! Und das Beste: Bis zum 14. Mai sparst du beim Kauf des modernen Saugroboters über 200 Euro.

Saugen, Wischen & Kehren – Vielseitige Funktionen zur Hausreinigung

Für das Preisschild von 699 Euro holst du dir mit dem Roidmi Eva Saugroboter einen waschechten Alleskönner ins Haus. Das Gerät saugt nämlich nicht nur deine Wohnung, sondern verfügt darüber hinaus noch über Kehr- und Wisch-Funktionen. Dafür wurden etwa zwei rotierende Wisch-Pads verbaut, die deinen Boden mit 180 Drehungen pro Minute reinigen. Das lästige Waschen dieser Pads bleibt dir übrigens erspart – doch dazu später mehr. Die Saugkraft selbst kann sich mit einem Druck von 3200 Pa ebenfalls sehen lassen. Der Saugroboter kommt dabei auf einen Geräuschpegel von ca. 60 dB.

Ein absolutes Highlight bei dem Roidmi-Gerät ist gleichzeitig die starke Akkuleistung. Mit einer einzigen Ladung sorgt der verbaute Akku für eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten. Dabei soll der Saugroboter eine maximale Fläche von bis zu 180 m² schaffen. Teppiche und kleine Erhöhungen bis zu 20 mm sind dabei übrigens kein Problem für das Gerät. Über Apps wie Mi Home und Roidmi holst du zudem noch mehr aus dem Roboter raus. Hierüber kannst du unter anderem besondere Reinigungszonen festlegen. Die Steuerung über Heimassistenten wie Amazon Alexa und Google Home ist ebenfalls möglich.

Keine manuelle Reinigung? Dieser Saugroboter säubert sich selbst

Neben den vielen Reinigungsmöglichkeiten verfügt der Roidmi Eva Saugroboter aber auch über starke Selbstentleerungs- und Selbstreinigungs-Features. Das Gerät kehrt nämlich eigenständig zur Station zurück, wo der 220 ml große Staubbehälter automatisch entleert wird. Der Inhalt landet dabei in einem großen 3-Liter-Beutel innerhalb der Station. Die zwei Wisch-Pads werden ebenfalls vollautomatisch gereinigt. Dafür befindet sich in der Station ein 4-Liter-Doppeltanksystem, das sauberes von schmutzigem Wasser trennt und auch den Wasserwechsel im Roboter durchführt. Abgerundet wird die Selbstwartung mit dem automatischen Aufladen des Saugroboters. Die farbige LED-Anzeige der Absaugstation zeigt dir darüber hinaus stets alle wichtigen Informationen an.

Anstelle von eigentlich 906,66 Euro, zahlst du dank eines Rabatts von satten 207 Euro bis zum 14. Mai nur noch rund 699 Euro für den Roidmi Eva Saugroboter. Übrigens: Bei Amazon bekommst du das Gerät ebenfalls zu diesem Aktionspreis. Dafür musst du auf der Produktseite lediglich den Coupon aktivieren.

