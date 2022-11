Mega-Deal fürs Home-Office: Dieser Monitor mit 165 Hz & QHD-Auflösung kostet nur 200 Euro

HUAWEI hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Mittlerweile ist der Hersteller zum Multi-Anbieter von Technik aller Art geworden und hat insbesondere im Office-Bereich mit Laptops und Monitoren ordentlich zugelegt. Hier deckt man den kompletten Markt ab und bietet in diversen Preisklassen schöne Produkte an. Und so gibt es zum jetzt startenden Black Week Sale einige richtig gute Angebote aus dem Office-Sektor zu entdecken. So wie dieses hier.

Curved PC-Monitor mit 27 Zoll, 165 Hz und hoher Auflösung im Top-Deal

Zum Preis von unter 200 Euro gibt es nämlich jetzt den 27 Zoll großen Curved-Monitor „HUAWEI MateView GT 27 Standard“ im Sale. 199 Euro stehen dabei genau auf der Rechnung und das technische wie optische Paket dafür ist beachtlich.

Die 27 Zoll Displaydiagonale entsprechen dem Zeitgeist und bedienen die Nachfrage nach angenehm großen Bildflächen. Dargestellt wird im 16:9-Format und mit 2.560 × 1.440 Pixeln, also deutlich mehr als das übliche Full-HD, aber eben weniger als das viel teurere 4K. Scharf ist das Display so oder so. Für ein schnelles und flüssiges Geschehen sorgen dann noch Charakteristika wie 165 Hertz Bildwiederholrate und 4 Millisekunden Reaktionszeit. Damit ist der Monitor auch für Gaming gut geeignet, wenngleich der Hersteller hier mit dem HUAWEI MateView GT 34 noch einen echten Spezialisten am Start hat – der jedoch teurer ist.

Aber zurück zum 200-Euro-Tipp: Der HUAWEI MateView GT 27 ist gekrümmt und ein sogenannter Curved Monitor. Der Grad der Krümmung wird in der Einheit 1500R angegeben, was in diesem Falle heißt, dass ein geschlossener Kreis aus mehreren dieser Monitore einen Radius von 1,5 Metern (1500 mm) hätte.

Das Curved Design steigert nicht nur den Coolness-Faktor, das Zauberwort, dass eine solche Bauweise beschreibt, heißt: immersiv. Die geschwungene Darstellung lässt dich ins Geschehen auf dem Display eintauchen und steigert dadurch Konzentration und Produktivität.

→ Hier geht’s zum 200-Euro-Bildschirm-Schnäppchen

Tipp für Grafiker: Farbechter 4K-Monitor ebenfalls im Angebot

Ein weiterer PC-Monitor, den es im Black Week Sale von HUAWEI günstiger gibt, ist das Modell mit dem unspektakulären Namen HUAWEI MateView Wired. Hier sind die technischen Daten aber umso spektakulärer.

Der 28,2 Zoll große Bildschirm in flacher Bauweise erscheint im modernen 3:2-Format und bietet eine 4K-Auflösung (3.840 × 2.560 Pixel) unterstützt von technischen Optimierungen wie HDR400. Entscheidend für den Top-Monitor ist aber der abgedeckte Farbraum (98% DCI-P3 / Abdeckung von 100 Prozent sRGB) und die sogenannte Farbechtheit in schier unglaublichen 1,07 Milliarden Farben. Diese Werte und Angaben machen den Monitor für Grafik-Profis interessant. Gepaart mit der hohen UHD-Auflösung ist der Monitor damit ein echter Profi-Tipp.

Edel-Monitor HUAWEI MateView Wired im Angebot.

Ein weiteres Detail wartet abseits des Inneren. Der Standfuß lässt den Monitor nicht nur in Sachen Neigung, sondern auch in der Höhe verstellen und bietet damit mehr als nur eine Achse. Dazu bietet er für einen Monitor mannigfaltige Anschlussmöglichkeiten. USB-C ist für den Stromverbrauch, aber auch für Displayübertragung mit dabei. Hinzu kommen je ein HDMI-, DisplayPort (DP1.2)-, 3,5-mm-Kopfhörer- sowie zwei USB-A-Anschlüsse. Wofür? Sie erweitern die Anschlüsse deines angeschlossenen Computers.

Nun zum Preis: HUAWEI ruft für den MateView 28 Wired – das ist die kabelgebundene Version, es gibt ihn auch als Wireless-Variante – einen Preis von 599 Euro (UVP) auf. In den Black Friday Angeboten wird er jetzt allerdings für 449 Euro verkauft.

Black Week bei HUAWEI

Die Black Week Angebote von HUAWEI laufen vom 18. November und dauern noch bis zum 4. Dezember 2022. Neben den genannten Preisrabatten gibt es außerdem noch Kombi-Möglichkeiten, bei denen du für lächerlich kleine Beträge etwa Mäuse oder Bluetooth-Speaker hinzu kombinieren kannst. Neben den genannten Monitoren finden sich noch Tablets, Laptops, Audio-Geräte und weitere Schnäppchen zu Bestpreisen im HUAWEI Online Store.

Cool: Zu jedem Kauf eines Laptops kannst du dir einen Standard-Monitor – den HUAWEI Display 23.8 (hier geht’s zum Testbericht) – für nur 59 Euro zusätzlich in den Warenkorb legen.