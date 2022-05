Dieser mit 1,7 benotete OLED-TV ist heute fast 1.000 Euro günstiger

Im 24-Stunden-Deal von Saturn gibt es den LG OLED 55 C17 heute für 1.049 Euro. Damit reduziert Saturn den Fernseher um fast 1.000 Euro gegenüber der Herstellerangabe (1.999 Euro). Wir zeigen, was du für diesen Preis erwarten kannst.

LG OLED TV der C-Serie und Top-Testergebnis

Den angebotenen Fernseher zeichnete unter anderem die Stiftung Warentest im vergangenen Jahr mit der Testnote 1,7 aus, eine gute Zwei Plus. Die C-Serie ist den Modellgeschwistern aus der A-Linie von LG technisch überlegen. So gibt es im Saturn-Modell 120 Hertz Bildwiederholrate und vier HDMI-2.1-Slots. Parameter, die den Fernseher auch fürs Gaming mit neuen Konsolen – PS5 und Xbox Series X – empfehlenswert dastehen lassen.

Smart-TV-Funktionen gibt es mit webOS, einer Oberfläche, die alle relevanten Streaming-Apps von Netflix über DAZN bis Disney+ unterstützt.

Der Preis-Check zum Tages-Kracher

Für 1.049 Euro kann der 55-Zöller jetzt dir gehören. Bei Saturn fallen zudem keine Lieferkosten an, was den Deal auf den zweiten Blick abrundet. Gleichwohl kannst du bei anderen Händlern auch in der Summe noch ein paar Euro sparen. Allerdings musst du hier aufpassen, oft handelt es sich nur noch um Restbestände.

Der Bestpreisanbieter „Gamingoase“ gibt beispielsweise nur noch eine Stückzahl im niedrigen einstelligen Bereich an. Bei Saturn und weiteren dürfte das Lager auch dann noch gefüllt sein, wenn du für den Top-Deal zu spät dran bist.