Dieser Handy-Tarif bringt dich für unter 6 Euro ins 5G-Netz + 60-Euro-Gutschein gratis

Nicht jeder braucht 20, 100 oder sogar über 300 GB Datenvolumen. Bist du zum Beispiel ohnehin die meiste Zeit im WLAN und musst unterwegs nicht unbedingt Videos und Serien schauen, reichen 5 bis 10 GB in der Regel problemlos aus. Unter 10 Euro pro Monat kommt man aber nur noch selten an einen Handy-Tarif. Deshalb solltest du jetzt in der MediaMarkt Tarifwelt vorbeischauen.

7-GB-Tarif im 5G-Netz: Das bekommst du hier

In der MediaMarkt Tarifwelt zahlst du jetzt nur noch 5,99 Euro pro Monat für den Super Select 60+ Tarif mit 7 GB Datenvolumen pro Monat. Dabei bringt dich der Tarif sogar ins schnelle und stabile 5G-Netz und sorgt so für weniger Ruckler und Ladezeiten. Außerdem inklusive: Eine Allnet- und SMS-Flat. Der Tarif lohnt sich also auch für Vieltelefonierer, die etwa kein Festnetz-Telefon mehr besitzen und nur niedrige monatliche Kosten haben wollen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Aber auch, wenn du unterwegs einfach nicht so viel dein Handy nutzt – vor allem nicht, um Videos zu schauen – reicht der Tarif in der Regel völlig aus. Navigation per Google Maps, Bilder und Sprachnachrichten bei WhatsApp hin- und herschicken, Musik und Podcasts streamen und ab und zu Instagram checken ist mit 7 GB in der Regel überhaupt kein Problem. Nur wenn du außerhalb einer WLAN-Verbindung stundenlang Videos auf YouTube oder TikTok schauen willst oder ganze Serien und Filme streamen möchtest, solltest du auf mehr Datenvolumen setzen. Aber auch das kannst du meist trotzdem machen. Filme und Serien kannst du bei Netflix oder Disney+ zum Beispiel einfach vorher im WLAN herunterladen und dann trotzdem bei einer längeren Fahrt oder Reise entspannt auf dem Handy schauen.

Der Preis im Check: So drückst du die Rechnung rechnerisch sogar auf unter 4 Euro

Wie bereits eingangs erwähnt, kostet dich der Tarif jeden Monat 5,99 Euro. Dazu kommen dann noch eine Versandgebühr von einmalig 4,95 Euro sowie Anschlusskosten von 29,99 Euro. Nun kannst du dir aber auch einiges wieder zurückholen. Denn: Wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst, bekommst du einen Wechselbonus von 30 Euro gutgeschrieben. Außerdem erhältst du einen Geschenk-Coupon von MediaMarkt im Wert von insgesamt 60 Euro dazu. Den bekommst du in Teilbeträgen gestückelt und kannst sie bei einem MediaMarkt vor Ort einlösen. Verrechnet man alle Kosten, Boni und Coupons, kommt man auf insgesamt rund 89 Euro über 24 Monate. Das ergibt schlussendlich nur noch circa 3,70 Euro pro Monat. Die Kosten und Boni im Detail siehst du hier:

24 × 5,99 Euro Grundgebühr

4,95 Euro Versandkosten

29,99 Euro Anschlusspreis

30 Euro Wechselbonus geschenkt

60 Euro MediaMarkt Geschenk-Coupon gratis