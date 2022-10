[Schnäppchen-Update] Edel-OLED-TV kostete einst über 3.000 Euro – jetzt ist er viel günstiger

Update: Das Angebot ist wie geplant beendet, nun kostet der Fernseher wieder 100 Euro mehr, 1.699 Euro, was allerdings immer noch ein retrospektiv guter Preis für den OLED-TV mit integrierter Soundbar ist. Nachfolgende der ursprüngliche Artikel.

Eine ursprüngliche Preisempfehlung von 3.049 und am Freitag noch ein Bestpreis von 1.700 Euro für einen edlen Philips OLED-TV: Geht die Preisfahrt weiter abwärts? Das Tages-Angebot bei Saturn beinhaltet am Samstag ein echtes Fernseher-Highlight. Erst unter der Woche wartete Amazon mit einem OLED-Deal deutlich unter 1.000 Euro auf – der nach dem Prime Day sogar verlängert wurde.

Tagesdeal: OLED-Fernseher erreicht neuen Preis-Tiefpunkt

Seit 9 Uhr am Samstagmorgen und nur bis 9 Uhr am Sonntag, ist bei Saturn der Philips 55OLED936 OLED TV zum Preis von 1.599 Euro erhältlich und gegenüber dem UVP dann um fast 48 Prozent günstiger. Der Fernseher entstammt der Philips-OLED-Serie aus den höheren Regalbrettern. Das zeigt ein tieferer Blick in die technischen Details, ganz plakativ zeigt es die hohe Modellnummer „936“. Bei Philips OLED-Modellen gilt Jahrgangs-intern: je höher die Nummer, umso technisch besser das Gerät. Gegenüber vielen Händlern gibt es bei Saturn außerdem noch den Vorteil der kostenlosen Lieferung.

Der Fernseher bietet unter anderem das Philips-exklusive Licht-Feature Ambilight. Und zwar an allen vier Seiten. Dazu ist im Standfuß eine 70W-Soundbar (3.1.2-Kanal) von Bowers & Wilkins eingebaut – das hat der TV den meisten anderen Herstellern deutlich voraus. Soviel zu den Äußerlichkeiten. Im TV selbst steckt ein 100 Hertz schnelles OLED-Panel, das Inhalte in 4K-Qualität auf 55 Zoll (139 Zentimeter) anzeigt. Die echten Schwarzwerte und damit hervorragende Kontrast-Wahrnehmungen machen OLED zur führenden Bildtechnik auf dem (bezahlbaren) Markt.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Philips packt den Fernseher dazu mit Bildoptimierungen voll, die das Bild nachhaltig abrunden. So etwa Klassiker wie HDR10+ und Dolby Vision, aber auch eine 99-prozentige Abdeckung des DCI-P3 Farbraumes und KI-Unterstützung. Smart und Streaming-App-kompatibel ist der OLED-Fernseher von Philips mittels Android TV 10. Updates gibt es für mindestens 8 Jahre.

Ein Blick auf die Peripherie: Du kannst vier Geräte mit HDMI anschließen, wobei der TV in zwei dieser Slots den Goldstandard HDMI 2.1 (mit 4K@120Hz) unterstützt. Insgesamt macht der Fernseher damit auch in Kombination mit neuen Konsolen wie der PS5 oder der Xbox Series X Spaß. Das Ambilight-Feature macht ihn dazu einzigartig und zum Hingucker. Bei Samsung, LG und Co. muss solch ein synchrones Umgebungs-Lichtspektakel erst teuer zugekauft werden und ist dann immer noch nicht so nativ verbaut wie bei Philips selbst.

DAZN und HD+ gratis zu Philips OLED TV – wenn du das beachtest

Der Fernseher ist für eine Sonderaktion des Herstellers qualifiziert, mit der du noch etwas mehr herausholst. Registrierst du den TV-Kauf bis Jahresende auf dieser Seite, erhältst du Gutscheine und Freischaltcodes für zwei Monate Sport-Streaming via DAZN (Bundesliga, Champions-League, NFL und viel mehr) sowie sechs Monate HD+ (Private TV-Sender in HD schauen).

Das 936er-OLED-Modell von Philips gibt es in drei verschiedenen Größen. Top-Tipp ist und bleibt die jetzt extra reduzierte 55-Zoll-Variante, die dadurch nur noch unwesentlich teurer ist, als die kleinere mit 48 Zoll Bildschirmgröße. Dazu kommt noch eine größere Version mit 65 Zoll, welche die Serie vervollständigt. Vorgestellt wurden sie allesamt 2021 und sind mittlerweile gerne mit Rabatten jenseits der 40 Prozent zu haben.