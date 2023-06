Dieser Bose-Speaker ist genial – so günstig wie jetzt war er noch nie

Laut einer Preisanalyse des Portals guenstiger.de ist der Preis des beliebten Bluetooth-Lautsprechers Bose SoundLink Mini II innerhalb der vergangenen drei Monate um 23 Prozent gesunken. Dadurch gibt es ihn jetzt für nur noch 150 Euro. Was der kleine Speaker draufhat und warum das Angebot wirklich gut ist, schauen wir uns gemeinsam an.

Bose SoundLink Mini II: Kleiner Speaker, großartiger Sound

Zwar ist der Bluetooth-Lautsprecher von Bose bereits seit längerer Zeit auf dem Markt, einen wirklichen Nachfolger hat der Hersteller jedoch nicht veröffentlicht. Das war aber auch nicht nötig, denn den gleichen tollen Klang, den der Speaker zum Marktstart geboten hat, liefert er auch heute noch. Und der Preis von nur 150 Euro ist spätestens jetzt wirklich fair.

Aber was kann der Bluetooth-Speaker nun eigentlich? Zunächst kommt er in einem Bose-üblichen edlen Design und macht daher auch im Regalfach eine gute Figur. Dank eines leichten Gewichts von knapp 700 Gramm lässt er sich aber ebenso ganz leicht im Rucksack verstauen. Dazu liefert er einen kräftigen Bass und allgemein einen ausgewogenen Klang. Mit einer Akkulaufzeit von rund 12 Stunden geht dir auch bei einem Tagesausflug am See nicht der Saft aus. Aufgeladen wird der SoundLink Mini II via USB-C-Steckplatz.

Da es sich bei dem Angebot um die Special Edition handelt, verfügt der Lautsprecher darüber hinaus über eine weitere coole Funktion. Hältst du die Multifunktionstaste gedrückt, aktivierst du Siri oder den Google Assistant. So kannst du zum Beispiel nach dem Wetter fragen oder deine Freunde per Sprachbefehl anrufen.

Ein Blick auf den Preis: So gut ist der Deal

Schauen wir uns noch kurz den Preisverlauf der kompakten Bluetooth-Box an. Pendelte der Preis in den ersten drei Monaten dieses Jahres noch zwischen 180 und 199 Euro, sauste er ab April plötzlich in die Tiefe. Jetzt sind wir bei nur noch rund 150 Euro angelangt und damit beim tiefsten Preis überhaupt (siehe Preisverlauf bei günstiger.de). Zu kaufen gibt es den Speaker bei Otto für 149,95 Euro (+ 2,95 Euro Versandkosten) oder bei coolblue für 150 Euro. Da bei coolblue keine Versandkosten anfallen, kommst du hierbei noch rund drei Euro günstiger bei weg.