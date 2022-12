Dieser Bildschirm mit ultradünnen Displayrändern ist jetzt günstiger, denn je

Für einen Preis von nur 139 Euro bekommst du momentan den schicken MateView SE Monitor von Huawei. Das ist aktuell nicht nur der beste Preis für das Gerät im Marktvergleich, sondern auch der niedrigste Preis seit Marktstart. Ursprünglich kostete der modern und elegant aussehende Bildschirm 169 Euro (UVP). Somit sparst du jetzt noch einmal 30 Euro im Vergleich zum Normalpreis.

Huawei MateView SE: Hier sind Displayränder kaum vorhanden

Der PC-Monitor Huawei MateView SE kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 23,8 Zoll und bietet somit eine angenehm große Fläche zum Arbeiten. Er löst in Full-HD auf und überzeugt mit ein paar coolen Extra-Funktionen. So lässt sich beispielsweise der E-Book-Modus nutzen, um Texte angenehmer zu lesen. Hierbei simuliert der Bildschirm das Aussehen und Lesegefühl von Tinte auf Papier.

Darüber hinaus soll das Display besonders schonend für die Augen sein. So wurde es durch den TÜV Rheinland etwa für Low Blue Light zertifiziert – außerdem trägt es die Zertifizierung „Flicker Free“. Für eine angenehm flüssige Darstellung setzt Huawei zudem auf eine Bildwiederholrate von 75 Hertz. Weiterhin verspricht der Hersteller eine hohe Farbgenauigkeit sowie Farben auf „Kino-Niveau“. Besonders gefällt uns hierbei aber das hervorragende Verhältnis aus Bildschirm und Displayrändern. Denn das beträgt hohe 92 Prozent, was so viel bedeutet, wie: Der Bildschirm besteht fast nur aus Bildschirm.

Lohnt das Angebot?

Der Blick auf den Preisverlauf zeigt weiterhin: Weniger als 139 Euro hat der Monitor noch nie gekostet. Dadurch wird er jetzt zu einem echten Preistipp. Den Bildschirm bekommst du zu diesem Schnäppchenpreis aktuell zum Beispiel bei Notebooksbilliger oder Amazon.