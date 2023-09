Dieser 18-GB-Tarif ist jetzt turbogünstig

Zum 18-jährigen Jubiläum hat Blau seinen Tarif Blau Allnet Plus im Angebot. Dieser bietet ein üppiges Datenpaket mit 18 GB, das – je nach Konfiguration – sogar monatlich kündbar ist. Wenn du dir allerdings den Anschlusspreis sparen möchtest, musst du dich an 24 Monate Laufzeit binden. So oder so kostet dich der Tarif monatlich 9,99 Euro. Aber auch der Blick auf einen Tarif mit doppeltem Datenvolumen kann sich lohnen, denn hierfür musst du nur einen relativ kleinen Aufpreis zahlen. Wir schauen rein.

18 GB für 10 Euro: Das steckt alles drin

Der Geburtstags-Tarif wartet mit einem satten 18-GB-Datenvolumen im LTE-Netz auf. Hiermit surfst du somit mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s, was schnell genug ist für flüssiges und ruckelfreies Musik- und Video-Streaming, Social Media und mehr. Dem steht zusätzlich eine Allnet-Flat zur Seite, mit der du in alle deutschen Netze unbegrenzt telefonierst und SMS schreibst. Dank EU-Roaming kannst du all das auch im EU-Ausland nutzen, etwa wenn du in den Urlaub oder auf Geschäftsreise fährst.

Der Tarif kostet dich dabei 9,99 Euro im Monat, zusätzliche Kosten fallen nicht an. Zumindest nicht, wenn du dich für eine 24-monatige Laufzeit entscheidest. Möchtest du hingegen flexibler bleiben und monatlich kündigen können, kommt ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro hinzu.

Hier noch einmal alle Details im Überblick:

18 GB Datenvolumen

LTE-Netz mit bis zu 50 MBit/s

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

kein Anschlusspreis

Wahlweise 24 Monate Laufzeit oder monatlich kündbar (+ 29,99 Euro Anschlusspreis)

9,99 Euro monatliche Kosten

Hier bestellen!

36 GB für 15 Euro: Auch dieser Tarif ist einen Blick wert

Benötigst du noch mehr Datenvolumen, könnte sich auch ein Blick auf den Tarif Blau Allnet Max mit 36 GB für dich lohnen. Denn der kostet nur fünf Euro Aufpreis im Monat, bietet dafür aber ein doppelt so großes Datenpaket. Monatlich zahlst du hierfür also 14,99 Euro statt 9,99 Euro. Eine Allnet-Flat ist ebenfalls mit dabei und du entscheidest, ob du monatlich kündigen möchtest (+ 29,99 Euro Anschlusspreis) oder kein Problem damit hast, dich 24 Monate zu binden. Wählst du die Option mit Mindestlaufzeit, fallen auch hier keine zusätzlichen Einmalkosten für dich an.