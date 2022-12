Diesen coolen Bluetooth-Lautsprecher im ikonischen Retro-Look gibt’s nur heute zum Top-Preis

Marshall ist bekannt für guten Klang und sein legendäres Retro-Design bei Lautsprechern und Kopfhörern – die einen lieben es, die anderen nicht so sehr. Gehörst du zu Ersteren, kannst du dich jetzt freuen. Denn bei Saturn ist nur heute der 35 Zentimeter breite und 19,5 Zentimeter hohe Marshall Stanmore II Bluetooth-Lautsprecher im Angebot. Was er kann und ob sich der Deal lohnt, finden wir in einem Kurz-Check heraus.

Bluetooth-Box im Marshall-Design mit kräftigem Klang: Das macht den Lautsprecher besonders

Der Marshall-Lautsprecher bringt gut 4,5 Kilogramm auf die Waage und wird per Stromkabel mit Energie versorgt. Mal eben von einem Raum in den nächsten tragen, ist hiermit eher nicht drin. Dafür ist er aber auch gar nicht gedacht. Vielmehr solltest du für ihn einen schönen Platz im Wohnzimmer suchen und ihn dort zur Beschallung deiner vier Wände nutzen. Schmeißt du einmal eine Party, lässt er sich aber natürlich auch problemlos transportieren und umstecken. Die dafür nötige Lautstärke und einen kräftigen Bass liefert er allemal.

Musik spielst du über Smartphone, Tablet oder PC per Bluetooth 5.0 ab. Zusammen mit der integrierten aptX-Technologie hörst du deine Lieblingsmusik auch kabellos verlustfrei. Alternativ kannst du das Abspielgerät deiner Wahl aber auch per AUX-Anschluss verbinden. Das dürfte beispielsweise Vinyl-Freunde freuen, denn darüber lässt sich selbstverständlich auch ein Schallplattenspieler anschließen.

Der Marshall-übliche Retro-Look zieht sich durch den gesamten Bluetooth-Lautsprecher. So findest du auf der Oberseite etwa manuelle güldene Drehregler für Lautstärke, Bass und Balance sowie einen Kippschalter zum Ein- und Ausschalten. Touchknöpfe suchst du hier vergeblich. Dennoch existiert auch eine Bluetooth-App, in der sich der Klang und die Musik vom Smartphone aus steuern lässt.

Bluetooth-Lautsprecher zum Bestpreis – so gut ist das Angebot

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Preisverlauf des Bluetooth-Lautsprechers. Zwar war die Retro-Box im November einmal fünf Euro günstiger zu haben. Doch auch 222 Euro sind immer noch ein hervorragender Preis. Denn zum Verkaufsstart kostete der Lautsprecher einst 369 Euro (UVP) und bei Saturn zuletzt 264,99 Euro. Ansonsten bewegte sich der Preis zwischen 234 und 279 Euro, rutschte aber bis vor kurzem nie darunter. Und auch im Konkurrenzvergleich zeigt sich: Kein anderer Anbieter verkauft den Lautsprecher aktuell günstiger. Somit ist es definitiv ein gutes Angebot.