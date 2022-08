Diese wahnsinnig guten Kopfhörer britischer Audio-Experten kosten jetzt nur 60 statt 130 Euro

In-Ear-Kopfhörer mit TWS-Funktion (True Wireless Stereo) sorgen seit einiger Zeit für Wirbel. Vergangenes Jahr wurden weltweit fast 300 Millionen solcher Geräte verkauft. Tendenz: steigend. Es gibt Modelle (etwa von Anker) schon für 30 Euro. Und dann gibt es auch TWS-Kopfhörer der Spitzenklasse, wie die Sony WF-1000XM4, die gut 200 Euro kosten. Doch es gibt auch noch etwas dazwischen. Ein Kopfhörer-Modell aus der Schmiede britischer Audio-Experten hat uns bereits im Test überrascht und gilt als Geheimtipp. Jetzt umso mehr, da der Preis deutlich von 130 auf rund 60 Euro gefallen ist.

Geheimtipp: Kopfhörer mit grandiosem Klang

Im Test zeigten die Melomania 1+ des britischen Herstellers Cambridge Audio bereits, was sie drauf haben. Beim Klang etwa. Denn der Sound ist, wie hätte man es anders von einem Hersteller mit 50 Jahren Audio-Expertise erwartetet, hervorragend. Ob bei Rockmusik oder zarter besaiteten Stücken: Der Klang ist sehr sauber, differenziert und harmonisch. Stimmen werden exzellent von Instrumenten getrennt. Der Bass ist präzise und kommt auf den Punkt genau. Doch der Sound ist nicht das Einzige, das die Kopfhörer so wahnsinnig gut macht.

Auch die Passform ist grandios. Die Kopfhörer schmiegen sich in den Gehörgang, ohne herauszufallen. Dank sechs verschiedenen Einsätzen aus Silikon und vier Polstern aus Memory Foam dürfte für jedes Ohr etwas dabei sein. Auch die Akkulaufzeit ist gut und die Kopfhörer werden im Case immer wieder nachgeladen. So kommt eine Laufzeit von bis zu 36 Stunden zustande. Apropos Case: Die Kopfhörer sowie die Box sind so klein, dass sie in jede Tasche passen.

Cambridge Audio Melomania 1+

Herausragender Sound jetzt zum Schnäppchenpreis

Als unser Test im Mai des vergangenen Jahres herauskam, kosteten die Kopfhörer von Cambridge Audio noch 130 Euro. In der Kategorie „Preis-Leistung“ vergaben wir 12 von 15 Punkten. Mit einem derzeitigen Preis von 60 Euro ist jedoch die volle Punktzahl drin. Einen besseren Klang zu diesem Preis bekommt man derzeit wohl kaum. Die Melomania 1+ sind also ein absoluter Kauftipp für alle, die auf der Suche nach guten In-Ear-Kopfhörern sind.

