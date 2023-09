Unglaublich aber wahr: Vodafone schenkt dir 3 Monate je 20 GB 5G-Datenvolumen

Als Vodafone den CallYa Digital Tarif ins Leben gerufen hat, war er eine echte Besonderheit. Denn: Er war verglichen mit anderen Mobilfunkanbietern deutlich günstiger. Nun hat Vodafone den Prepaid-Tarif nicht nur aufgefrischt, sondern bietet ihn momentan sogar völlig kostenfrei an. Über einen Zeitraum von zwölf Wochen eröffnet dir der Zugang zum Vodafone-Netz uneingeschränkte Möglichkeiten: unbegrenztes Telefonieren, SMS-Versand ohne Limit und großzügige 20 GB Datenvolumen im Monat – und das EU-weit. Möglich wird das durch ein 60-Euro-Startguthaben, welches Vodafone deinem CallYa-Digital-Konto gutschreibt. Um von dem satten Startguthaben zu profitieren, gib einfach bei deiner Bestellung den Aktionscode „BONUS60“ an. Cool dabei: Da es sich um einen Prepaid-Tarif handelt, bist du nicht langfristig an einen Vertrag gebunden. Du behältst die volle Kontrolle und kannst den Tarif nach Belieben kündigen. Beachte jedoch, dass dieses Angebot nur noch für kurze Zeit läuft.

Aber was ist im CallYa Digital Tarif eigentlich enthalten? Üblicherweise verlangt dieser Tarif alle vier Wochen eine Gebühr von 20 Euro. In dieser Zeitspanne stehen dir jeweils großzügige 20 GB Datenvolumen zur Verfügung, und du kannst unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken. Diese Leistungen gelten sowohl für das schnelle LTE-Netz als auch für das topaktuelle 5G-Netz von Vodafone. Du kannst den Tarif problemlos in der gesamten EU nutzen, ohne zusätzliche Gebühren befürchten zu müssen. Das bedeutet, dass du auch während deines nächsten Urlaubs im Ausland bestens versorgt bist. Wenn du die 20 GB innerhalb der vier Wochen aufgebraucht hast, entstehen keine weiteren Kosten. Die Datenverbindung wird jedoch auf eine Geschwindigkeit von 32 kBit/s gedrosselt, was den Tarif quasi unbrauchbar macht. Solltest du zusätzliches Datenvolumen benötigen, kannst du es jedoch nach Bedarf gegen einen Aufpreis erweitern.

Vodafone drei Monate kostenlos nutzen

Eine Besonderheit gibt es: Anders als bei echten Prepaid-Karten muss der Kunde bei der Buchung eine Bankverbindung (IBAN) angeben. Von diesem Konto zieht Vodafone alle vier Wochen per Lastschrift den Basispreis ein. Hast du den Promo-Code genutzt und die 60 Euro Startguthaben auf deinem CallYa-Konto, wird das aber frühestens nach drei Monaten geschehen. Im Vodafone-Kundenbereich kannst du die Option vor Ablauf der zwölf Wochen kündigen. Zusätzliche Kosten, etwa durch Telefonate ins Ausland oder zu Hotlines, werden wie gewohnt vom CallYa-Konto abgebucht, das auf den üblichen Wegen aufgeladen werden kann.

Auf Wunsch kannst du die SIM übrigens auch als eSIM bekommen!

Weitere 10 Euro Extra-Guthaben mit diesem Trick

20 GB Datenvolumen ohne lange Vertragslaufzeit und von einem Netzbetreiber – das sucht man im deutschen Markt sonst vergebens. Zwar gibt es andere Provider, die ähnliche Angebote auch im Vodafone-Netz haben – hier gibt es aber keine 60 Euro Gutschrift, mit denen du drei Monate lang den Tarif kostenlos nutzen kannst. Insofern ist der Tarif einzigartig. Eine Besonderheit ist in jedem Fall die Freischaltung von 5G – eine gute Gelegenheit, das Netz mal unverbindlich auszuprobieren.

Unterm Strich bleibt: Wem also ein relativ hohes Datenvolumen zusammen mit einer hohen Flexibilität wichtig ist, der sollte CallYa Digital zumindest ausprobieren. Einmalkosten für Versand oder Bereitstellung fallen übrigens nicht an. Kleiner Tipp: Bringst du deine bisherige Handynummer mit, bekommst du weitere 10 Euro gutgeschrieben. Eine Portierung einer Handynummer ist bei deinem alten Anbieter kostenlos.

→ Hier findest du das CallYa-Angebot