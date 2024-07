Diese Sony-Kopfhörer begeistern mich seit dem Prime Day - Jetzt sind sie wieder so günstig

Wer neue In- Ear -Kopfhörer sucht, kann sich von der schieren Anzahl an Deals schnell erschlagen fühlen. Nachdem ich mir am Prime Day kürzlich neue Sony-Stöpsel gekauft habe - und diese jetzt erneut so günstig sind - stelle ich dir hier meinen persönlichen Kopfhörer-Tipp für unter 100 Euro vor.