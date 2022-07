Großer Smart Home Sale: Diese cleveren Gadgets sind beim Prime Day gerade stark reduziert

Bist du Prime-Kunde, kannst du beim heutigen Prime Day so richtig abstauben. Aber es gibt auch einen Trick für Nicht-Prime-Kunden. Denn für einen 30-tägigen Probezeitraum kannst du kostenfrei alle Vorteile von Amazon Prime nutzen – auch die Rabatte des Prime Days. Wir zeigen dir die besten Angebote für Smart-Home-Technik von Aqara. Darunter: Smarte Sensoren, ein smartes Vorhang-Gadget sowie eine intelligente Sicherheitskamera.

Prime Day 2022: Smarte Sensoren von Aqara reduziert

Die smarten Gadgets von Aqara sind alle mit den Smart-Home-Systemen Apple HomeKit und Amazon Alexa kompatibel, die Sicherheitskamera zusätzlich mit Google Home. Aber kommen wir zu den Deals: Den Motion Sensor P1 bekommst du am Prime Day für 19,99 Euro (UVP 30,24 Euro). Dieser Bewegungssensor überzeugt durch eine lange Batterielaufzeit von 5 Jahren und ein paar praktische Features. So lässt sich beispielsweise die Sensibilität einstellen, ab welcher Entfernung der Sensor reagiert. Außerdem erkennt der Sensor eine weite Fläche von bis zu 170 Grad. Er lässt sich für die Haussicherheit verwenden und kann dich etwa benachrichtigen, wenn er eine menschliche Bewegung erkennt. Darüber hinaus lassen sich auch diverse Hausautomatisierungen mit dem Sensor verknüpfen. So lässt sich zum Beispiel in Verbindung mit smarten Leuchten das Licht in einem oder mehreren Räumen automatisch ein- und ausschalten.

Auch der Door and Window Sensor von Aqara ist während des Prime Days heruntergesetzt – und zwar von 16,99 Euro (UVP) auf 12,55 Euro. Stattest du all deine Fenster und Türen damit aus, kann sich das Angebot durchaus lohnen. Mit den Sensoren kannst du aus der Ferne überprüfen, ob deine Fenster oder Türen geöffnet sind – oder ob sie von jemandem geöffnet wurden. Außerdem möglich: Du verknüpfst sie mit smarten Leuchten, die sich abends automatisch einschalten, wenn du die Haustüre öffnest.

Aqara Curtain Driver E1: Hiermit automatisierst du deine Vorhänge

Ein weiteres interessantes Gadget bekommst du mit dem Aqara Curtain Driver E1. Hiermit automatisierst du deine Vorhänge und Gardinen zu Hause. Das kleine Gerät lässt sich einfach an jede Vorhangstange oder in jede Schiene einhängen und öffnet und schließt deine Vorhänge automatisch für dich. Das funktioniert mithilfe eines kleinen Motors, mit dem das Gerät deine Vorhänge auf- und zuzieht.

Das kleine Gerät kann die Vorhänge entweder zu einer bestimmten Uhrzeit oder dank eingebautem Lichtsensor je nach Helligkeit automatisch bewegen. Alternativ lässt es sich auch per App, Sprachbefehl oder einen physischen Schalter starten. Außerdem gut: Die Installation soll dabei schnell erledigt sein. Das Gadget gibt’s beim Prime Day für 79,99 Euro (Rod Version) statt regulär 121,78 Euro.

Smarte 2K-Sicherheitskamera zum Prime Day reduziert

Auch die Aqara Camera Hub G3 bekommst du aktuell vergünstigt. Für die smarte Sicherheitskamera zahlst du beim derzeitigen Prime Day nur 65,59 Euro, statt regulär 89,99 Euro. Highlights der Kamera sind: Sie lässt sich per Gesten steuern, hat ein 360-Grad-Sichtfeld und eine hohe 2K-Auflösung. Außerdem kommt hier eine KI zum Einsatz, die Gesichter oder Tiere erkennen kann und dich auf Wunsch bei Aktivität benachrichtigen kann. Darüber hinaus lässt sich die Kamera als zentrales Hub deines Smart-Home-Systems nutzen, da sie mehrere Aqara-Gadgets verbinden und verwalten kann.

Mehr Details zur smarten Kamera: Smarte 2K-Sicherheitskamera mit AI-Funktionen