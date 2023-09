Diese Outdoor-Handys von Oukitel haben einen Riesen-Akku – und sind jetzt deutlich günstiger

Du suchst ein Outdoor-Handy, das bei deinem aktiven Lifestyle mithalten kann? Dann solltest du definitiv einen Blick auf diese Smartphones von Oukitel werfen. Die Geräte WP19, WP21 und WP22 sind nämlich nicht nur äußerst widerstandsfähig, sondern verfügen jeweils auch über tolle Features wie einen Riesen-Akku. Das Oukitel WP19 hält im Standby-Modus beispielsweise starke drei Monate lang durch! Und das beste: Bei Amazon gibt’s die Rugged Smartphones jetzt im Angebot ab 254,99 Euro.

Das zeichnet die Outdoor-Handys von Oukitel aus

Bei den Oukitel Smartphones handelt es sich um sogenannten Rugged-Produkte – also Geräte, die äußerst robust und widerstandsfähig sind. Die Outdoor-Handys halten also durchaus mal einen Sturz aus und eignen sich dadurch perfekt für Wanderungen und sportliche Aktivitäten in der Natur. Gleichzeitig sind die Geräte auch gegen Staub sowie Untertauchen nach IP68 geschützt.

Ein absolutes Highlight bei den drei Outdoor-Handys ist zudem stets der Akku. Beim Oukitel WP19 wird etwa auf eine 21.000 mAh starke Batterie gesetzt. Zum Vergleich: Bei normalen Smartphones anderer Hersteller werden meist Akkus mit einer Kapazität von 3.000 bis 5.000 mAh verbaut. Kein Wunder also, dass das WP19 satte drei Monate im Standby-Modus durchhalten kann. Doch auch die 9.800-mAh-Batterie des WP21 oder der 10.000 mAh starke Akku des WP22 stellen die Hersteller rund um Samsung, Google und Co. in dieser Kategorie eindeutig in den Schatten.

Das Akku-Wunder unter den Outdoor-Handys: Oukitel WP19

Werfen wir doch auch direkt einen Blick auf das Oukitel WP19 mit seinem Riesen-Akku. Abgesehen davon punktet das robuste Smartphone bei Outdoor-Abenteuern unter anderem mit seiner tollen 64-MP-Hauptkamera für schicke Schnappschüsse unterwegs. Das 6,78 Zoll große OLED-Display hinterlässt mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz ebenfalls einen guten Eindruck, während der MediaTek Helio G95 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Nutzererfahrung im Alltag sorgt. Der Speicherplatz kann sich mit 256 GB ebenfalls sehen lassen.

Aktuell kannst du dir das Oukitel WP19 Outdoor-Handy bei Amazon über einen Coupon 40 Euro günstiger sichern. Dadurch zahlst du nur noch 329,99 für das widerstandsfähige Smartphone.

→ Oukitel WP19 für 329,99 Euro (inklusive 40-Euro-Coupon)

Oukitel WP21: Für noch mehr Leistung im Alltag

Weiter geht’s mit dem Oukitel WP21, denn auch dieses Outdoor-Handy ist momentan im Angebot. Neben einem Rabatt von 8 Prozent auf den UVP gibt es bei Amazon auch hier einen Coupon zum extra sparen. Dadurch reduziert sich der Angebotspreis um weitere 20 Euro, wodurch ebenfalls nur 319,99 Euro auf der Rechnung stehen.

Das Oukitel WP21 haben wir dir in diesem Artikel bereits genauer vorgestellt. Der größte Unterschied im Vergleich zum WP19 ist dabei die noch bessere Leistung: Dem Mediatek Prozessor (WP21 CPU MT6789) werden hierbei nämlich satte 12 GB RAM zur Seite gestellt. Weitere Highlights sind der extra laute Dual-Speaker mit 125 dB (nur beim WP22) sowie das 6,78 Zoll FHD+-Display mit 120 Hz. Besonders cool ist außerdem das kleine Zweit-Display auf der Rückseite, das für einen echten Hingucker-Effekt sorgt.

→ Oukitel WP21 für 319,99 Euro (inklusive 50-Euro-Coupon)

Das preiswerteste der Outdoor-Handys: Oukitel WP22 mit 25 Prozent Rabatt

Am günstigsten kommst du hingegen an das Oukitel WP22. Hier gibt’s aktuell neben einem 3-Prozent-Nachlass (10 Euro auf den Ursprungspreis von 289,99 Euro) noch einen auswählbaren Coupon, der weitere 30 Euro vom Preis streicht. Übrig bleiben dadurch lediglich 249,99 Euro für das Outdoor-Handy. Hinter den anderen beiden Smartphones muss sich dieses Gerät aber keinesfalls verstecken.

Vom MediaTek Helio P90 Octa-core Prozessor samt 8 GB RAM, über das 6,58 Zoll große FHD+ Display bis hin zur coolen Reverse Charging Funktion – hier bekommst du ein wirklich hochwertiges Smartphone für dein nächstes Outdoor-Abenteuer. Für noch mehr Infos zum Oukitel WP22 lohnt sich zudem ein Blick auf unseren Vorstellungsartikel zu dem Outdoor-Handy mit dem 125-dB-Super-Lautsprecher.

→ Oukitel WP22 für 249,99 Euro (inklusive 30-Euro-Coupon)